L’anti-cheat Ricochet de Black Ops 6 est trop dépassé pour reconnaître les vrais tricheurs

Les joueurs de Black Ops 6 sont actuellement frappés par des shadow bans malgré l’absence de triche, ce qui pousse la communauté à exiger des développeurs qu’ils règlent le problème.

Black Ops 6 est enfin disponible après une courte période de bêta. Les fans ne tarissent pas d’éloges, qualifiant ce nouvel opus de “meilleur CoD depuis BO3“ tout en se ruant vers un mode de jeu en particulier pour sa qualité. Cependant, le jeu n’est pas exempt de défauts.

Parmi les problèmes rencontrés, de nombreux joueurs ont été victimes de shadow bans sans avoir eu recours à une quelconque triche, comme l’a souligné le compte Anti-Cheat Police Department dans un post sur X (anciennement Twitter).

Décrivant la situation comme “préoccupante“, il indique que Ricochet “ne semble pas capable de distinguer les joueurs honnêtes des tricheurs“, entraînant ainsi des sanctions injustifiées via leur système de détection automatique.

En cherchant “Black Ops 6 shadow ban” sur X, on tombe sur une avalanche de messages de joueurs qui subissent ce problème.

“J’ai été shadow ban sans aucune raison, uniquement parce que des gens m’ont signalé en masse. Réglez votre jeu. Je n’ai pas payé 70£ pour ça !” a écrit un utilisateur, en partageant une image informant d’une restriction du matchmaking et indiquant que son compte “n’est pas éligible pour faire appel“.

De nombreux autres joueurs dans les commentaires affirment avoir rencontré exactement la même situation : se retrouver incapables de jouer après un shadow ban.

“J’ai acheté Black Ops 6 il y a deux jours. Et je suis déjà shadow ban. Et il est impossible de faire appel ? J’ai probablement moins de 10 heures de jeu, et maintenant c’est injouable“, a déclaré un autre utilisateur.

Alors que la plateforme est envahie de plaintes, l’Anti-Cheat Police Department conclut leur message par : “Imaginez payer 70$ pour un jeu et être banni simplement pour avoir bien joué ! De nombreux joueurs sont affectés. Que vont faire Activision et Call of Duty pour résoudre ce problème ?” À l’heure actuelle, aucune réponse n’a encore été apportée.

