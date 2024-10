L’anti-cheat de Call of Duty suscite l’inquiétude des joueurs avant la sortie de Black Ops 6

Les joueurs de Call of Duty se moquent déjà du système Ricochet qui sera intégré dans Black Ops 6, affirmant qu’il n’offre aucune véritable protection contre les tricheurs, et ce, avant même la sortie du jeu.

Au fil des années, Call of Duty a dû faire face à de nombreux problèmes liés à la triche. À l’époque de Modern Warfare 2 (2009), ces incidents étaient relativement inoffensifs. On assistait à des lobbys où la vitesse était augmentée, à des modes de jeu piratés ou à des tags de clans modifiés.

L’article continue après la publicité

Cependant, en avançant dans le temps, la triche est devenue beaucoup plus problématique. Les joueurs se sont éloignés du premier Warzone en raison de la prolifération des tricheurs, exigeant l’introduction d’un système anti-triche efficace.

L’article continue après la publicité

C’est ainsi que le système Ricochet a finalement été ajouté à Call of Duty, mais avec des résultats mitigés. Bien que les vagues de bannissements aient ralenti certains tricheurs, ces derniers continuent de proliférer malgré tout.

L’article continue après la publicité

Et à l’approche de la sortie de Black Ops 6, il a été confirmé que ce nouveau jeu utiliserait également le système Ricochet. Cependant, les fans de Call of Duty se moquent déjà de cette nouvelle.

Le compte ModernWarzone a plaisanté en comparant la mention “Protégé par Ricochet Anti-Cheat” dans la bande-annonce de Black Ops 6 à des gardes de sécurité qui ne feraient pas des vérifications rigoureuses.

L’article continue après la publicité

Un autre joueur a commenté : “La fenêtre sur laquelle Ricochet est censé être activé est déjà brisée, ça en dit long je pense.” Un autre utilisateur a ajouté : “Ils le promeuvent réellement… c’est insensé. C’est littéralement le pire anti-cheat pour un jeu AAA que j’ai jamais vu.” Un autre tweet soulignait : “Le mode Ranked de Warzone est dans un état désastreux. Littéralement injouable, et non, je ne suis pas simplement mauvais.“

L’article continue après la publicité

D’autres joueurs ont précisé que les problèmes de triche sont plus fréquents dans Warzone que dans le multijoueur de Modern Warfare. “La plupart des plaintes viennent des joueurs de Warzone, plutôt que des joueurs du multijoueur. Jusqu’à ce qu’il y ait un week-end gratuit, bien sûr“, a déclaré un utilisateur.

Un autre a ajouté : “Je ne pense pas que ce soit aussi grave que ce que les gens disent. Le nombre de personnes bannies quotidiennement ou hebdomadairement… Je croise rarement des tricheurs flagrants.“

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

L’équipe de Call of Duty a déclaré à plusieurs reprises que le système Ricochet évolue constamment avec de nouvelles mises à jour. Il est donc possible que des améliorations soient en préparation pour Black Ops 6. Espérons donc que ce nouvel opus apportera des solutions innovantes pour lutter contre la triche et offrir une expérience de jeu plus juste pour tous les joueurs.