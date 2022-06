Les animations de Modern Warfare 2 seraient copiées de Modern Warfare 2019 ?

more

Bien que certains s’inquiétaient que les animations d’armes soient les mêmes, beaucoup s’attendaient pleinement à ce qu’Infinity Ward réutilise les animations et sont absolument d’accord avec cela.

Il n’y a que peu de façons d’animer une arme, mais Khoa Le et son équipe se sont efforcés d’améliorer ces animations pour Modern Warfare 2 et ont également ajouté de nouvelles animations.

Un autre joueur a demandé s’il y aurait de nouvelles animations du Vector et Le a expliqué qu’avec la façon dont l’arme est conçue, “il n’y a pas vraiment beaucoup/aucune autre façon de la recharger différemment, à part des modifications mineures.” Ils ont également “d’autres animations pour cette arme qui n’étaient pas dans le dernier jeu”.

Plusieurs de ces commentaires s’inquiétaient du fait que Modern Warfare 2 réutiliserait les animations de 2019. En réponse, Khoa Le a déclaré que si jamais ils réutilisent quelque chose, “nous essayons toujours de l’améliorer ou de le rendre plus agréable.”

Nous avons pu voir de près le maniement des armes et les mécaniques de Modern Warfare 2 dans le walkthrough de la campagne Dark Water présenté au Summer Games Fest. Après avoir vu le retour de certaines armes de 2019, les joueurs s’inquiétaient de revoir exactement les mêmes animations, et un développeur d’Infinity Ward a répondu.

Call of Duty Modern Warfare de 2019 a révolutionné les animations d’armes de la franchise. Infinity Ward s’est inspiré de militaires de la vie réelle et les joueurs ont absolument adoré l’attention au détail.

Les joueurs de Call of Duty ont adoré les animations réalistes des armes de Modern Warfare 2019, et avec la confirmation que certaines armes reviendront dans Modern Warfare 2 , beaucoup craignent que les animations soient réutilisées. Cependant, le directeur de l’animation des armes a réagi.

by Martin Thibaut