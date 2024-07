Activision explique pourquoi le SBMM est toujours présent dans Call of Duty

Activision a publié un document détaillé expliquant le fonctionnement du controversé système de matchmaking basé sur les compétences (SBMM) dans Call of Duty. Ce document constitue la première mise à jour majeure sur le système depuis leur première déclaration en novembre, promettant plus de “transparence“.

La société explique que “l’équilibrage des équipes” est un facteur clé pour permettre à Call of Duty de former des “parties où les joueurs peuvent s’amuser et profiter de parties compétitives“.

Le matchmaking basé sur les compétences (SBMM) est présent dans Call of Duty depuis Call of Duty 4: Modern Warfare en 2007, et ce système a été mis à jour avec plus de capacités à partir de Modern Warfare en 2019.

La FAQ du document a révélé qu’Activision a exploré l’ajout d’une playlist où le facteur de compétence est retiré du matchmaking, mais leur préoccupation actuelle est que cela conduirait à ce que seuls les joueurs très compétents se retrouvent dans le pool de matchmaking, car les joueurs de bas et moyen niveau n’y participeraient pas.

Activision a noté que les playlists non classées et classées ont un facteur de compétence dans le matchmaking, car les nouveaux joueurs peuvent ne pas participer aux parties classées. “Il est important qu’ils puissent contribuer de manière significative à leur équipe et à leurs propres réalisations en jeu”, ont-ils déclaré.

L’équipe de Call of Duty se concentre sur le calcul des compétences en mode multijoueur uniquement en fonction des performances en partie, et “la progression du joueur ou le temps total passé à jouer ne sont pas pris en compte dans les compétences“. Le niveau de compétence de chaque joueur change au fil du temps et est comparé à celui de tous les joueurs d’une partie.

Activision maintient le facteur de compétence dans le matchmaking malgré les retours négatifs, car “lorsque les compétences sont utilisées dans le matchmaking, 80-90% des joueurs expérimentent une meilleure répartition des positions en fin de partie, restent plus longtemps dans le jeu et quittent les parties moins fréquemment“.

Le document explique que bien que les 10-20% de joueurs les plus performants puissent ressentir certains effets négatifs, supprimer complètement le facteur de compétence entraînerait deux problèmes : les joueurs de bas et moyen niveau quitteraient plus rapidement, ce qui entraînerait une pool de matchmaking principalement composée de joueurs très performants. Cela entraînerait des parties constamment plus compétitives pour tous les joueurs au lieu d’un meilleur équilibre des équipes.

Le document révèle qu’Activision a réalisé des tests dans le mode multijoueur de Modern Warfare 3 où le facteur de compétence a été réduit pour une partie de la base de joueurs. Selon le document, 50% des joueurs nord-américains de MW3 ont participé à un test multijoueur qui a réduit le facteur de compétence plus tôt cette année.

“Le test a montré que les joueurs avec un écart de compétences plus large étaient plus susceptibles de quitter les parties en cours et ne revenaient pas au jeu à un taux plus élevé que les joueurs avec un matchmaking inchangé“, a déclaré Activision.

Le document révèle que la rétention des joueurs parmi ceux des tranches de compétences inférieures et moyennes a diminué de plus d’un point de pourcentage. “Avec une compétence dépriorisée, le taux de retour des joueurs a considérablement diminué pour 90% des joueurs.“

Et si le document indique que bien que la rétention des joueurs de haut niveau ait pu augmenter pendant ce test, les joueurs de bas et moyen niveau abandonnent au fil du temps, la base de joueurs de haut niveau prend le dessus sur le matchmaking. La société affirme alors que “nous nous attendrions à voir la population de joueurs se détériorer rapidement en l’espace de quelques mois, entraînant un résultat négatif pour tous nos joueurs“.

Ils ont également mené un test où la compétence a été renforcée dans le matchmaking pour une partie de la base de joueurs, et l’effet inverse s’est produit. Les joueurs de haut niveau quittaient les parties plus souvent, et beaucoup de ces joueurs ne revenaient pas au jeu.

Activision explique alors que réduire ce facteur de compétence représenterait une “augmentation marginale des performances” pour les joueurs très performants, mais ne serait qu’un “gain à court terme“.

“Les joueurs les plus performants sont susceptibles d’obtenir plus de parties où ils pourraient dominer la compétition à court terme, mais lorsque cela se produit, la compétition a tendance à jouer moins, et le résultat est que le pool de joueurs se réduit globalement.“

Enfin, la société affirme que lorsque les joueurs de bas et moyen niveau quittent “le pool multijoueur, les joueurs de haut niveau sont plus susceptibles de rencontrer d’autres joueurs de haut niveau dans le matchmaking par défaut.“

Le document révèle également que le ping reste uniforme entre les différents pools de compétences dans le matchmaking, réitérant à plusieurs reprises que le ping reste le facteur le plus important dans le processus de matchmaking de Call of Duty. Cependant, il peut y avoir de légères déviations de ping dans les groupes de compétences en fonction de la disponibilité des joueurs à un moment donné de la recherche de matchmaking.

Activision déclare qu’une “population de joueurs en bonne santé est bénéfique pour toute la communauté” et promet de publier un autre document sur la manière dont les compétences entrent en jeu dans le système de matchmaking des parties classées plus tard cet été.