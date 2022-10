Activision dévoile le nombre de joueurs bannis au cours de la bêta de Modern Warfare 2

Rédactrice chez Dexerto depuis plus de deux ans, Isabelle n'a pas de jeu préféré dans sa vie, elle a bien essayé de se décider une fois ou deux mais le résultat n'a pas été à la hauteur de ses espérances. En revanche, elle cultive un goût particulier pour les tout petits plaisirs, plonger vaillamment dans un combat face aux poules de Skyrim, briser tous les obstacles dans les RPG pour créer son propre chemin et poser des wards sur League of Legends. Contact : [email protected]

Au cours de la bêta de Modern Warfare 2, la communauté Call of Duty a plus que jamais fait les frais des tricheurs, à tel point qu’un certain nombre d’entre eux ont commencé à craindre que le lancement du jeu soit chaotique. À quelques jours de la sortie du jeu, Activision vient de révéler combien de joueurs ont été bannis pendant la bêta.

La bêta de Modern Warfare 2 a été l’occasion pour les futurs joueurs d’avoir la possibilité de voir par leurs propres yeux ce que le prochain volet de la franchise a dans le ventre. Les premiers pas de la communauté Call of Duty sur Modern Warfare 2 ont permis aux développeurs d’apporter de multiples correctifs au jeu avant sa sortie officielle.

Les développeurs en ont également profité pour poursuivre leur croisade contre les tricheurs. En effet, on sait déjà que Modern Warfare 2 et Warzone 2 seront dotés d’une version améliorée de RICOCHET, et la bêta a été la première occasion de la tester en avant-première.

À présent que la bêta a fermé ses portes et que le lancement complet de Modern Warfare 2 n’est plus qu’une question de jours, Activision a révélé combien de tricheurs ont été bannis pendant la bêta.

Activision De nombreux tricheurs ont été bannis avant le lancement de Modern Warfare 2.

Combien de joueurs ont été bannis de Modern Warfare 2

Dans un article publié sur le site officiel de la franchise, Activision a indiqué combien de comptes ont été bannis avant le début de la bêta et pendant son déroulement.

“En préparation de la bêta, la #TeamRICOCHET a banni plus de 60 000 comptes illicites de notre système, leur refusant l’accès à l’événement. Pendant la bêta elle-même, plus de 20 000 bans ont été émis (…)“

Activision a également ajouté que les tricheurs qui ont réussi à prendre part à la bêta ont été exclus “au bout de 5 matchs joués.”

Alors que la sortie de Modern Warfare 2 approche à grands pas, ces nombreux bans ne peuvent être qu’une bonne nouvelle pour la communauté Call of Duty, d’autant plus que RICOCHET ne fonctionnait pas à plein régime.

“L’avantage d’une bêta de pré-lancement est de pouvoir tester de nouvelles méthodologies et de nouveaux systèmes avant le lancement pour voir ce qui est viable (…)”, a déclaré Activision. “La lutte contre les tricheurs est un processus de flux et de reflux. Il n’existe pas de solution simple pour empêcher la triche de se produire. Bien que seuls des systèmes anti-triche partiels aient été déployés pour la bêta disponible en free-to-play, l’équipe a tiré des enseignements précieux sur ce qui a fonctionné et ce qui n’a pas fonctionné.”

La version complète de RICOCHET ne sera pas mise en ligne avant le lancement de Modern Warfare 2. Reste à voir alors dans quelle mesure ces améliorations feront ou non une différence.