Les accessoires de Warzone qui vous donnent une incroyable vitesse

La mise à jour de la Saison 4 de Call of Duty: Warzone Pacific a amené un combo d’accessoires qui vous permet de sprinter hyper rapidement.

À l’arrivée du patch de la Saison 4 sur Warzone Pacific, il y a eu de nombreux changements qui ont eu un énorme impact sur la méta du Battle Royale, dont l’ajout des nouvelles armes comme la mitraillette Marco 5 et tous les nerfs et buffs pour équilibrer le jeu.

Quelques armes de Vanguard sont devenues réellement plus rapide à la suite de cette mise à jour et c’est grâce à un combo d’accessoires qui vous permet de vous déplacer bien plus rapidement qu’à la normale.

Advertisement

Dans une de ses récentes vidéos, JGOD a expliqué qu’en vous équipant des deux accessoires Poignée scotchée et Mark VI Squelettique sur les mitraillettes de Vanguard, vous allez maximiser votre vitesse de déplacement.

Pour son exemple, il a utilisé la mitraillette MAC-10 avec les meilleurs accessoires pour optimiser sa vitesse et une personne à côté de lui utilisait une classe Vanguard optimisée pour le déplacement rapide.

Ensuite, JGOD et l’autre joueur ont échangé de classes et on peut rapidement voir la différence. Selon l’expert de Warzone, ce serait un bug que les développeurs ne devraient pas tarder à corriger.

Advertisement

Lire aussi – Warzone : La nouvelle ville de Caldera a un problème fondamental

Cela signifie donc que vous n’avez plus que peu de temps pour tester cette classe survitaminée qui va clairement surprendre vos adversaires, surtout sur Bonne Fortune, la nouvelle carte de Call of Duty: Warzone Pacific sortie à l’occasion de la Saison 4.

Avec autant de vitesse, vous devriez pouvoir facilement obtenir un bon nombre d’éliminations dans vos prochaines parties sur le Battle Royale de Call of Duty !