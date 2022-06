Les accessoires cheatés de Warzone enfin équilibrés par Raven Software

Raven Software, les développeurs de Call of Duty: Warzone Pacific, ont finalement corrigé les accessoires de poignée avec les armes de Vanguard qui donnaient un boost de vitesse.

Lorsque la Saison 4 de Warzone Pacific a enfin été mise en ligne par Raven Software, les fans du battle royale de Call of Duty ont rapidement atterri sur le jeu pour découvrir la nouvelle carte Fortune’s Keep. Mais malgré l’engouement des joueurs à propos de cette nouvelle map, des joueurs ont trouvé des surprises avec certains accessoires sur les armes de Call of Duty: Vanguard.

C’était sûrement la Poignée en ruban adhésif qui boostait considérablement la vitesse de déplacement des joueurs qui l’équipaient.

Et étant donné que les joueurs avec des excellentes compétences de mouvement pouvaient prendre avantage de ce problème, il n’a pas fallu longtemps pour que certains joueurs demandent des changements aux développeurs. Et même si cela leur a peut-être pris qu’une minute, ils ont changé cette “erreur” avec les accessoires.

Tucky Ackland, un membre de l’équipe de développement de Raven Software, a communiqué sur ces changements.

The primary goal of the attachment tuning was to enable choice when building a load out. “Some” increased mobility on Taped is still a valuable pick when going for your “gotta go fast” builds.

— Tully Ackland (@TullyAckland) June 25, 2022