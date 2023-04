Cet accessoire “broken” rend les mitraillettes terrifiantes sur Warzone 2

Un accessoire de mitraillette “broken” de Warzone 2 pourrait devenir l’outil ultime pour éliminer le recul, et les experts l’adoptent déjà.

Au cours des dernières années, les systèmes de création de classe et d’ajustement des armes dans Call of Duty ont subi de grands changements d’un jeu à l’autre, et Warzone 2 ne fait pas exception à la règle.

Dans le dernier titre battle royale de CoD, la personnalisation des armes a été améliorée et permet énormément de liberté. Vous voulez vous concentrer uniquement sur la vélocité des balles ? C’est facile, mais attendez-vous à un recul important. Vous voulez augmenter votre mobilité ? Bien sûr, mais ne comptez pas gagner des combats à plus de 20 mètres.

Ces nouvelles manière de construire des classes on, naturellement permis à quelques anomalies de passer entre les mailles du filet. Certains accessoires font plus que ce que les développeurs avaient prévu, tandis que d’autres frôlent l’inutilité.

Cet accessoire de mitraillette “broken” réduit considérablement le recul dans Warzone 2

L’un de ces d’accessoires anormalement efficaces a été repéré par le YouTuber de Warzone 2 TheKoreanSavage.

Il s’agit du cache-flamme Bruen Pendulum, qui offre d’après sa description un “contrôle significatif du recul vertical et une précision accrue”. Cependant, le YouTuber pense qu’il est “cassé” et fait beaucoup plus que ce qu’il promet déjà.

« Sincèrement, je pense que c’est un game-changer », a-t-il déclaré, en précisant qu’il utilise l’accessoire sur des configurations de tir à la hanche pour renforcer l’efficacité à longue portée.

Tout comme les cartouches “OP” à surpression découvertes lors de la saison 2, le Bruen Pendulum est spécifique aux mitraillettes, ce qui empêche son utilisation pour les classes de fusils d’assaut et de mitrailleuses légères.