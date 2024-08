L’accès anticipé à la campagne de Black Ops 6 semble de plus en plus improbable

Call of Duty a offert aux joueurs un accès anticipé à la campagne ces deux dernières années, mais il semble de plus en plus improbable que cela soit également le cas pour Black Ops 6.

Prévu pour le 25 octobre, BO6 marque le retour du multijoueur emblématique de Treyarch et du mode Zombies tout en réunissant les joueurs avec des personnages iconiques tels que Woods et Adler dans la campagne.

Bien que les campagnes de Treyarch soient généralement très appréciées, au final, c’est bien le mode Zombies ainsi que le multijoueur qui maintiendront les joueurs engagés tout au long de l’année. C’est pourquoi les périodes d’accès anticipé à la campagne étaient si appréciées.

Les joueurs pouvaient découvrir toute l’histoire sans avoir à se soucier de prendre du retard en multijoueur.

Y aura-t-il un accès anticipé à la campagne de BO6 ?

Alors que MW2 et MW3 ont tous deux proposé cet accès anticipé, de nombreux joueurs s’attendaient à ce que Black Ops 6 permette aux détenteurs de l’édition Coffre d’armes de jouer en solo avant la sortie officielle. Mais à mesure que le lancement approche, cela devient de moins en moins probable.

Activision L’accès anticipé à la campagne de Black Ops 6 n’est pas mentionné dans les bonus de l’édition Coffre d’armes.

L’accès anticipé à la campagne était un élément clé du marketing ces dernières années, annoncé en même temps que les jeux et leurs éditions. Nous sommes désormais à la même semaine que le lancement de la bêta, et il n’y a eu aucune annonce à ce sujet.

Il ne fait aucun doute que si cet accès anticipé avait été prévu cette année, cela aurait déjà été annoncé pour inciter les joueurs à se tourner vers l’édition Coffre d’armes. Donc, si aucune annonce surprise n’a lieu lors de l’événement Call of Duty Next du 28 août, il est peu probable que cela se produise.

Certains espèrent qu’il y aura un accès anticipé pour le mode Zombies, mais à moins d’une révélation surprise lors du CoD Next, cela semble tout aussi improbable. Treyarch a déjà nié cette possibilité, et si la précommande ou l’achat de l’édition Coffre d’armes offrait un accès anticipé au mode Zombies, on imagine que cela aurait été mis en avant dès le début.

Il est donc plus probable que Call of Duty revienne à un format standard, avec la sortie de tout le contenu de Black Ops 6 lors de son lancement le 25 octobre. Vous devrez alors décider si vous voulez commencer par la campagne, plonger dans le multijoueur, ou explorer les cartes Zombies Terminus et Liberty Falls en premier.