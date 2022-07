L’abondance de leavers sur Warzone agace les joueurs

more

Si la plupart des internautes ont abondé en son sens, suggérant des bans de plus en plus longs en fonction des récidives, d’autres ont contraire s’y sont opposés, jugeant que ce serait pire que mieux au vu des multiples problèmes de stabilité du battle royale.

En effet, il semblerait que ces derniers temps de plus en plus de joueurs, persuadés de ne pas pouvoir renverser la tendance, jettent prématurément l’éponge, laissant leurs coéquipiers livrés à eux-mêmes.

Tous les joueurs qui ont l’habitude de devoir composer de temps à autre avec des joueurs aléatoires savent à quel point ça peut vite être frustrant. Entre la difficulté pour se coordonner, ou pour discuter, ces collaborations ont des hauts, et surtout des bas, surtout quand ce fameux coéquipier du jour décide de se faire la malle d’entrée de jeu.

by Isabelle Thierens