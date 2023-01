À 3 ans il s’illustre sur Call of Duty : Mobile et divise la toile

Le clip d’un jeune joueur réalisant des prouesses sur Call of Duty : Mobile est devenu viral sur les réseaux sociaux alors qu’un certain nombre d’internautes s’extasiaient de son habileté et que d’autres soulignaient qu’un enfant aussi jeune ne devrait pas jouer à des jeux vidéo.

Il n’est pas facile tous les jours de s’illustrer dans les différents opus de la licence Call of Duty. En effet il faut faire preuve au quotidien d’adresse et d’un sang froid à toute épreuve pour parvenir à s’imposer sur le champ de bataille, ce qui n’est pas donné à tout le monde.

Si certains joueurs parviennent à se hisser jusqu’au sommet au prix de nombreuses heures d’entraînement, pour d’autres la tâche semble être beaucoup plus simple comme en témoigne une récente vidéo devenue virale.

Dans le clip, on peut voir un garçon de 3 ans, sur tablette, réaliser plusieurs éliminations dans une partie sur Call of Duty : Mobile, avec une facilité déconcertante. “Je me demande comment les gens se sentiraient s’ils savaient qu’un enfant de 3 ans les affronte sur Call of Duty”, a déclaré sa mère en partageant le clip. Sans surprise le contenu de ce clip a plus que jamais divisé les internautes.

Une performance sur Call of Duty : Mobile qui divise les internautes

Alors que la vidéo est devenue virale, à l’heure où son écrites ces lignes elle compte plus de 8,5 millions de vues, les internautes lui ont réservé un accueil mitigé dans les commentaires. Un certain nombre d’entre eux ont applaudi la performance du garçon, certains s’amusant même de voir qu’il semblait à son âge avoir un meilleur niveau qu’eux.

“Si je savais qu’un enfant de 3 ans m’a tué sur Call of Duty, j’arrêterais de jouer pour toujours”, a plaisanté un joueur.

“Il joue mieux que moi je hurle”, a déclaré une joueuse.

Cependant d’autres internautes ont critiqué le fait qu’il joue aux jeux vidéo si jeune, en particulier des jeux “aussi violents”. De nombreuses voix se sont élevées pointant du doigt un comportement “irresponsable” et “lourd de conséquences” de la part des parents.

En effet, pour ce qui est du temps d’écran la plupart des experts ont tendance à se référer à la règle du 3-6-9-12 de Serge Tisseron qui recommande moins d’une heure par jour pour les enfants de 3 ans tout en excluant l’utilisation d’une console avant 6 ans.

Sans surprise dans les commentaires de nombreux internautes ont donc débattu de l’âge approprié pour commencer à jouer aux jeux vidéo, notamment aux Call of Duty, sans toutefois parvenir à un consensus.