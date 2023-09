Une armée de Gayle a été accidentellement créée sur Baldur’s Gate 3

Deux joueurs de Baldur’s Gate 3 ont accidentellement créé des personnages ressemblant à Gayle, conduisant à un rassemblement inattendu de Gayle dans leur campagne coopérative.

Dans Baldur’s Gate 3, les joueurs ne cessent de trouver de nouvelles façons de se divertir et d’amuser la Gaylerie. Récemment, un joueur a partagé une histoire hilarante concernant sa campagne en coopération, où lui et son ami ont créé sans même s’en rendre compte des personnages ressemblant à Gayle, l’un des compagnons les plus populaires du jeu.

Le joueur a partagé son expérience sur Twitter, confiant que chacun d’eux pensait avoir conçu un design de personnage unique et humoristique. Ils étaient loin de se douter qu’ils se retrouveraient avec une équipe composée de trois lanceurs de sorts au look identique et d’un voleur.

Une petite armée de Gayle

Dans la vidéo qu’il a partagé, on peut voir le sosie de Gayle tirer le vrai Gayle du “portail instable” dans l’Acte 1. Alors que la caméra passe du véritable Gayle à son sosie, les expressions sur leurs visages sont assez hilarantes. Le double de Gayle semble véritablement choqué de voir quelqu’un ayant exactement son apparence.

Un internaute a demandé une photo de l’équipe complète de Gayle, à laquelle le joueur a répondu par une image montrant une équipe entièrement composée de Gayle. On peut les voir tous porter des tenues identiques, se tenant ensemble dans ce qui ne peut être décrit que comme une Gayleception.

Pour ceux qui ne connaissent pas Gayle, c’est un sorcier humain réputé pour ses connaissances et ses puissants sortilèges. Il a éGaylement été le sujet d’autres incidents amusants dans le jeu. À cause d’un bug de programmation, Gayle, qui était conçu pour être un personnage complexe avec des relations nuancées, se mettait instantanément en couple avec les joueurs.

Quoi qu’il en soit on ne peut nier le fait que Baldur’s Gate 3 continue de divertir et de surprendre les joueurs au quotidien.