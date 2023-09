Un joueur de Baldur’s Gate 3 a trouvé une manière “innocente” de recruter Minthara

Un joueur de Baldur’s Gate 3 a trouvé un moyen de recruter “innocemment” Minthara, bien que certains puissent encore considérer la méthode comme immorale.

Bien que les joueurs de Baldur’s Gate 3 apprécient Minthara et souhaitent en savoir davantage sur son arc narratif, la plupart ne sont pas ravis de la manière dont elle rejoint le groupe.

En effet, les joueurs doivent aider Minthara à lancer une attaque dévastatrice contre les Tieflings et les Druides à Druid Grove. Participer au massacre garantit qu’elle deviendra une compagne et une partenaire romantique potentielle. Cependant, cette décision oriente également le personnage principal sur un chemin plus maléfique qui ne sera pas vu d’un bon œil par d’autres compagnons.

L’article continue après la publicité Pub

L’article continue après la publicité Pub

Cela met les joueurs qui veulent poursuivre leur aventure de manière héroïque dans une mauvaise posture, surtout s’ils sont également intéressés par une future relation avec Minthara. Heureusement, il semblerait qu’un petit malin ait trouvé une autre solution pour recruter Minthara.

Larian Studios

Un joueur de Baldur’s Gate 3 trouve une autre façon de recruter Minthara

Sur Reddit, un joueur a avancé qu’il y a un moyen de remplir l’objectif de Minthara à Druid Cove sans que le protagoniste ne se salisse les mains, enfin techniquement.

Au lieu de tuer les Tieflings ou les Druides, les joueurs peuvent visiblement voler l’idole comme demandé, puis déguerpir et laisser les deux groupes s’entretuer. Minthara rejoindra quand même le groupe, mais le véritable massacre est réalisé de manière détourner.

L’article continue après la publicité Pub

L’article continue après la publicité Pub

“Vous pouvez simplement faire ce que les enfants tiefling vous demandent de faire. Volez l’idole pour stopper le rituel. Ensuite, au lieu de choisir un camp et de tuer des innocents, vous pouvez partir. Fuyez pendant que les druides et les tieflings s’entretuent”, a déclaré l’auteur de la publication.

Inscrivez-vous à notre newsletter pour recevoir les dernières actus esport, gaming et plus. E-mail S’inscrire

“Ensuite, vous signalez l’emplacement à Minthara, elle arrive, trouve presque tous les défenseurs morts, et d’ici le temps que vous arriviez, vous verrez tous les combats terminés. Vous n’aurez tué aucun innocent. Vous avez juste (accidentellement) allumé la mèche.”

Cette idée à séduit un grand nombre de joueurs de Baldur’s Gate 3, mais certains ne considèrent pas que cette solution pour recruter Minthara soit réellement meilleure que la voie habituelle.

L’article continue après la publicité Pub

L’article continue après la publicité Pub

“Oh merci mon Dieu. Profaner des artefacts culturels et accuser des enfants, c’est beaucoup plus mon style”, a avancé un internaute.

“J’ai l’impression que le problème majeur est que ces gens finissent tous par mourir et que leur absence est plutôt préjudiciable par la suite”, a déclaré une autre personne.

Un internaute est même allé jusqu’à dire que cette façon de faire est encore pire. “Honnêtement, j’ai l’impression que c’est pire. Au moins, l’autre méthode vous fait être honnête sur ce que vous faites. Cette méthode vous fait prétendre ne pas être maléfique alors que vous l’êtes très certainement.”

L’article continue après la publicité Pub

L’article continue après la publicité Pub

Larian Studios

Les compagnons précédemment recrutés ne verront pas non plus d’un bon œil cette approche. L’auteur de la publication a noté que Wyll et Karlach quittent le navire, quelle que soit la situation. Reste à voir si le jeu en vaut la chandelle.