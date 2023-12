Rumeurs d’une série Baldur’s Gate 3 sur Netflix : les fans donnent leur avis

Les joueurs de Baldur’s Gate 3 expriment leur mécontentement face aux rumeurs entourant un projet live-action créé par Netflix.

Un film ou une série TV Baldur’s Gate serait essentiellement un projet D&D live-action utilisant le décor de la campagne des Royaumes Oubliés. Nous avons déjà vu au moins un film moderne dans les Royaumes Oubliés, puisque Donjons & Dragons : L’Honneur des voleurs s’y déroulait.

Le multivers D&D est certainement assez grand et intéressant pour de nombreuses séries et films live-action, mais qu’en est-il de Baldur’s Gate 3 ? L’histoire de Baldur’s Gate 3 est incroyable, mais pourrait-elle attirer les personnes non intéressées par D&D ?

Les fans de Baldur’s Gate 3 ne croient pas que Netflix puisse réaliser une bonne adaptation live-action

Un fil de discussion a été créé sur Reddit pour discuter des rumeurs entourant ce projet live-action.

Les rumeurs proviennent de Giant Freakin Robot. Elles semblent indiquer que Netflix discute de la création d’un projet live-action basé sur la série Baldur’s Gate. Il s’agirait soit d’un film, soit d’une série.

Il convient de mentionner que les rumeurs concernant un projet live-action de Baldur’s Gate ne sont que cela : des rumeurs. Même si une série avait été approuvée peu après la sortie de Baldur’s Gate 3, il faudrait des années avant qu’elle n’apparaisse sur les écrans. Cela veut dire que même les fans du jeu pourraient avoir perdu tout intérêt.

Cependant, même maintenant, où le succès du jeu est à son apogée, les fans se sont rapidement exprimés pour manifester leur mécontentement.

Certaines des remarques sont une réponse à l’adaptation de The Witcher par Netflix, dont les deux dernières saisons ont divisé.

« Oh non… après ce qu’ils ont fait à The Witcher… non… non et non », a écrit un utilisateur. Un autre a dit : « Oh, regardez, les parasites ont senti une nouvelle opportunité de profiter d’un projet réussi, et très probablement de le ruiner. Gardez vos mains maladroites loin de la franchise. J’espère que Sven n’approuvera pas ».

De nombreux fans ont exprimé leur préférence pour un animé avec les acteurs de doublage du jeu. Selon eux, cela capturerait mieux l’esprit de Baldur’s Gate 3.

Il y a actuellement une émission TV D&D live-action en développement par Paramount. Nous verrons donc au moins les Royaumes Oubliés sur le petit écran.

Pour plus de contenu sur le RPG de Larian Studios, consultez la rubrique Baldur’s Gate 3 de notre site.