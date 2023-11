Avec la propagation de rumeurs annonçant un nouveau mode de jeu intitulé « Mode Honneur » dans Baldur’s Gate 3, beaucoup se demandent ce que ce mode pourrait signifier pour les joueurs.

Un leak découvert sur lanceur GOG a donné aux joueurs un aperçu de ce qui pourrait être le prochain défi pour les joueurs de Baldur’s Gate 3.

Le succès découvert sur GOG est intitulé « Foehammer » et indique que les joueurs peuvent uniquement obtenir ce succès après avoir terminé le jeu en « Mode Honneur ».

Mais qu’est-ce que le Mode Honneur dans Baldur’s Gate 3, et comment fonctionne-t-il ? Notre guide vous fournira toutes les informations nécessaires à savoir sur ce changement très attendu.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Larian Studios

Qu’est-ce que le Mode Honneur ?

Bien qu’il ne soit pas encore sorti pour Baldur’s Gate 3, nous pouvons tirer des enseignements sur le Mode Honneur à partir de sa mise en œuvre dans d’autres jeux de Larian Studios, tels que Divinity: Original Sin.

Le Mode Honneur était connu pour sa difficulté impitoyable dans Divinity: Original Sin. Il associait la difficulté la plus élevée du jeu, le Mode Tacticien, avec le principe que quand votre personnage meurt, c’est définif.

Dans ce mode de jeu, si toute votre équipe était anéantie, votre fichier de sauvegarde serait également supprimé, rendant chaque décision et bataille beaucoup plus significative.

Inscrivez-vous gratuitement à Dexerto et recevez: Voir moins d'annonces | Mode sombre | Offres sur les jeux, la télévision et les films, et la technologie E-mail S’inscrire

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Le jeu conserverait aussi un seul fichier de sauvegarde pour votre partie, ce qui signifie que vous ne pouvez pas recharger une sauvegarde antérieure pour éviter des erreurs ou des résultats qui ne seraient pas satisfaisants.

Larian Studios

Que pouvons-nous attendre dans Baldur’s Gate 3 ?

En supposant que Larian Studios introduise ce concept dans Baldur’s Gate 3 sans changements, nous pouvons nous attendre à ce que le Mode Honneur soit le réglage de difficulté le plus exigeant et brutal disponible pour les joueurs.

En l’état, Baldur’s Gate 3 propose trois différents réglages de difficulté : Explorateur, Équilibré et Tacticien. Tacticien est l’option la plus difficile et exige que les joueurs soient extrêmement prudents avec les tours qu’ils utilisent et les décisions qu’ils prennent dans le jeu. Cependant, les joueurs qui trouvent le mode Tacticien trop facile, ou ceux qui veulent simplement une expérience différente, et nouvelle, pourront l’obtenir sous la forme du Mode Honneur.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Le Mode Honneur limitera probablement les joueurs à un seul fichier de sauvegarde qui se supprime lui-même à la mort de chaque membre du groupe. Cela équivaut à une mort permanente ou à une partie hardcore dans d’autres jeux.

De plus, on s’attend à ce que chaque fois qu’un membre du groupe meurt, le fichier de sauvegarde se sauvegarde automatiquement, ce qui signifie que les joueurs devront être particulièrement prudents car ils ne pourront pas revenir en arrière et charger une sauvegarde précédente.

L’introduction du Mode Honneur offrirait non seulement un nouveau défi pour les vétérans, mais ajouterait également une forme de rejouabilité non négligeable à Baldur’s Gate 3, déjà loué comme l’un des meilleurs RPG jamais créés.

L’article continue après la publicité