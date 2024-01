Patch note Baldur’s Gate 3 – Hotfix 16 : Nouveaux dialogues, objets de quête, et plus encore

Le patch Hotfix 16 de Baldur’s Gate 3 est désormais disponible et il apporte de nombreuses mises à jour de gameplay, corrections de personnages et scripts. Ce correctif est conséquent et a également ajouté de nouveaux dialogues et textes. Voici les notes complètes du patch Hotfix 16.

Baldur’s Gate 3 est un monde RPG immense avec un nombre incalculable de choix, d’histoires et de détails. En conséquence, les joueurs ont rencontré certains bugs allant de petits moments humoristiques à des problèmes bloquant le jeu.

Larian Studios a régulièrement publié des mises à jour et des correctifs pour Baldur’s Gate 3, s’assurant que tout dans le jeu fonctionne aussi fluidement que possible. Les notes de patch du Hotfix 16 sont officiellement en ligne et d’importantes améliorations ont été apportées au gameplay, aux combats, aux bugs, et plus encore.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Le patch Hotfix 16 a été publié le 9 janvier 2024. Voici les notes complètes du patch :

Notes de patch Hotfix 16 de Baldur’s Gate 3

Le Hotfix 16 pour Baldur’s Gate 3 a introduit de nombreux ajustements, allant de l’ajout de nouveaux objets et dialogues à la correction de bugs bloquants qui tourmentaient les joueurs.

Faits marquants

La fonctionnalité de sauvegarde croisée ne synchronisera plus les sauvegardes modifiées, car elles ne peuvent pas être accédées par les joueurs sur console.

Ajout de catégories à la liste des Points de Passage, regroupant les Points de Passage par lieu.

Vous pourrez désormais accéder à certains objets liés aux quêtes sur place, même s’ils se trouvent actuellement dans le coffre du camp ou dans l’inventaire d’un compagnon qui attend au camp.

Ajout de quelques Potions de Communication avec les Animaux durant l’Épilogue.

Karlach aura maintenant sa scène à Averne, qu’elle soit un avatar ou un compagnon.

Wyll suivra désormais correctement Karlach à Averne.

Correction du problème de réinitialisation de l’option Cacher le Casque pour les compagnons après avoir sauvegardé et chargé.

Il y a maintenant trois variantes de l’Action Légandaire de Cazador en fonction du nombre de charges Rituelles qu’il a. Plus il a de charges, plus son Essaim Vampirique est dangereux.

Correction de plusieurs problèmes avec des textures basse résolution apparaissant après de longs temps de jeu.

Correction d’un bug visuel où certaines portes réapparaissaient brièvement lorsqu’elles étaient détruites.

Correction de la fin abrupte du dialogue de Gale lorsqu’on lui demande un baiser. Profitez du moment.

Crashs et Blocages

Correction d’un crash potentiel lié au chargement rapide.

Correction d’un crash survenant lors du déchargement puis du rechargement d’une région.

Correction d’un crash lors du changement des paramètres de VSync.

Correction d’un crash lors de la destruction de la toile d’araignée sous la Matriarche Araignée.

Correction de la cause potentielle de l’impossibilité de sauvegarder le jeu (Erreur 701, faisant planter le jeu).

Correction d’un crash pouvant survenir lors de l’affichage d’un message contextuel après avoir crocheté un objet.

Correction d’un problème qui faisait que les lance-grenades pendant le combat de Gortash contournaient le Mode Tour par Tour et déployaient des grenades en temps réel, pouvant entraîner un crash. On appelle cela tricher.

Correction d’un crash survenant lors de la suppression d’auras basées sur des conditions dans des sauvegardes modifiées.

Correction d’un crash potentiel lors de la vérification de l’or disponible du groupe pendant un échange.

Correction de certains problèmes pouvant empêcher le chargement de sauvegardes réalisées dans des conditions rares.

Combat et Équilibre

La Forme Spectrale passive n’est désormais plus cachée.

Correction de la Forme Spectrale de Balthazar qui ne se déclenchait pas lorsque Balthazar réussissait un Jet de Sauvegarde mais subissait quand même des dégâts.

Correction de Tante Ethel n’utilisant pas la Magie Étrange lorsqu’elle est frappée par Décharge Répulsive en Mode Honneur.

Correction du mécanisme des dégâts des Yeux Scrutateurs en Mode Tacticien qui ne fonctionnait pas la première fois qu’ils étaient endommagés.

En difficulté Tacticien, Cazador se transforme désormais en une forme de brume unique qui menace ses ennemis avec une aura nécrotique.

Drain d’Abilité ne pourra plus réduire une capacité de la cible en dessous de un.

Amélioration du fonctionnement de la Résistance Légendaire, ne se déclenchant désormais que lorsqu’elle est réellement utile.

Larian Studios a posté sur Twitter/X lors de la sortie du hotfix : « La mise à jour corrective n°16 est désormais en ligne pour Baldur’s Gate 3, traitant de multiples bugs, problèmes et blocages. Des membres du groupe accumulent des bibelots ? Vous pouvez désormais accéder sur place à certains objets liés à des quêtes – même s’ils ne sont pas détenus par votre équipe actuelle ! »

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Gameplay

Correction du problème avec Astarion non disponible via le menu compagnon au camp si vous l’envoyiez directement au camp pendant le dialogue de recrutement.

En Mode Honneur, la condition Porteur d’Œuf s’applique désormais également lorsque la mère ours-hibou est morte mais que le père ours-hibou est vivant.

Correction d’un problème en Mode Honneur où les dégâts de certains sorts ne déclenchaient pas les objets qui s’activent lorsqu’on subit des dégâts.

Il n’est plus possible de commercer avec Grukkoh le gobelin-ours via le bouton de dialogue avant de, euh, attirer son attention.

L’utilisation d’une arme utilisant votre Modificateur d’Abilité de Lancement de Sorts au lieu du Modificateur d’Abilité normal choisira désormais l’Abilité de Lancement de Sorts ayant la plus haute valeur.

Correction de Cacher le Groupe ne fonctionnant pas correctement lorsqu’un personnage du groupe est à Terre.

Les armes des Myrmidons ne peuvent plus être pillées sur leurs corps après une Longue Pause.

Correction des conditions d’Arme Élémentaire, Arme Magique, Métal Chauffé, et Lumière du Jour persistant sur l’arme après une Longue Pause.

Correction d’un problème affectant certains joueurs contrôlant plus d’un avatar, causant l’apparition de plusieurs personnages nus après le premier rêve du Visiteur de Rêves.

Correction d’un problème où la reconnexion à une session multijoueur attribuait à un joueur un avatar dans la Garde-robe de Flétriss sans sortir ledit avatar de la garde-robe. Elles ne s’ouvrent pas de l’intérieur !

Voler quelques centaines d’objets en une seule fois ne résulte plus en un jeu devenant non réactif pendant un certain temps pendant qu’il gère votre surconsommation de kleptomanie. Cela peut toutefois encore se figer brièvement lors du traitement du transfert d’inventaire.

Les PNJ à l’étage en dessous de vous ne peuvent plus « voir » lorsque vous pillez des corps là-haut.

Lorsque vous rendez des objets volés empilables (comme des potions de soin), vous ne perdrez plus tous ces objets, mais seulement le nombre que vous avez volé.

Flux et Scripte

Inscrivez-vous à notre newsletter pour recevoir les dernières actus esport, gaming et plus. E-mail S’inscrire

Correction d’un problème empêchant certains joueurs de progresser dans l’Acte III, les ramenant à l’Acte II.

Barcus devrait maintenant apparaître correctement à l’auberge de l’Ultime Lueur si vous l’avez sauvé de ses précédents pétrins.

Correction du personnage Karlach pouvant initier la première scène de romance avec Lae’zel après avoir prouvé sa valeur à Lae’zel, ce qui ne devrait pas être possible pour elle en raison de son moteur toujours non mis à niveau.

Ajustement des conditions de déclenchement pour le dialogue de romance initial de Lae’zel après avoir prouvé votre valeur à elle pour qu’il ne se déclenche que si le joueur la contrôlant à un seul avatar. Ceci afin d’éviter de déclencher accidentellement le dialogue avec un avatar non intentionné en cas de multiples.

Correction de certains comportements de personnage incorrects probablement introduits dans le Patch 4.

Correction d’un problème empêchant certaines options de dialogue avec Alfira et Nadira d’apparaître.

Correction de Tante Ethel se téléportant prématurément dans l’Acte III si vous récupérez son corps dans l’Acte I.

Gale est maintenant moins susceptible de vous mentir sur son désir de retourner la Couronne de Karsus lorsqu’il prend sa décision en fin de jeu.

Raphaël n’apparaîtra plus de manière surprenante pendant l’Épilogue si vous avez passé un accord avec lui puis décidé de le tuer.

Wyll apparaîtra désormais pendant la scène initiale de l’Épilogue s’il est la Lame d’Averne et n’a pas de partenaire.

Correction de quelques problèmes avec le dialogue de Mizora qui se bloquait.

Correction d’un blocage dans la Maison de l’Espoir où Raphaël n’apparaissait pas s’il était Réduit au Silence dans la Caresse de Sharess.

Correction d’un blocage où vous pouviez bannir Espérance alors qu’elle est enchaînée, vous empêchant de la sauver.

Le dialogue de renvoi de l’avatar sera désormais fermé si l’utilisateur rejoint la session alors qu’il est encore actif.

Le Duc Gardecorbeau tiendra désormais correctement les barreaux de la porte de sa cellule lorsqu’il est emprisonné dans le Trône de Fer au lieu de rester inactif, apparemment indifférent à tout ce qui se passe.

Les personnages attaqués tout en disparaissant de la vue reprendront leur disparition après la fin du combat. Retour aux ombres avec vous.

Larian Studios

Performance et Optimisation

Correction d’un problème où le changement entre les membres du groupe entraînait une baisse de performance.

Correction d’un problème de texture dans la Création de Personnage avec paramètres Bas et Moyens.

UI

Les bonus de compétence en difficulté Explorateur sont désormais correctement pris en compte dans la Création de Personnage.

Correction d’un problème entraînant l’affichage incorrect du gain de PV lors de l’augmentation de la Constitution dans l’écran de Montée de Niveau.

Correction de certains cas où des objets incorrects étaient sélectionnés lors du glissement dans le menu Commerce.

Correction d’un problème empêchant de se reconvertir en Sorcier de Lignée Draconique si vous choisissiez un sort déjà disponible dans la Lignée Draconique.

Les valeurs dans les infobulles de Compétence sur l’écran de Montée de Niveau se mettront désormais à jour lorsque vous ajoutez de l’Expertise.

Correction du message d’avertissement « Ne peut pas contrôler » ne disparaissant pas dans certaines circonstances.

Correction d’un problème empêchant brièvement d’interagir avec un objet dans l’inventaire s’il avait été équipé ou déséquipé précédemment avec le bouton X.

Lorsqu’un pop-up de tutoriel fait référence à une option dans le menu radial de raccourcis sur la manette, l’option sera désormais mise en évidence.

Correction de « (Vide) » apparaissant parfois brièvement à côté du nom d’un objet lors de sa mise en surbrillance sur Xbox.

Ajout de descriptions pour les différents niveaux de difficulté dans les options de Mécaniques de Combat Additionnelles en Mode Personnalisé.

Correction d’un problème de mise en cache dans les menus radiaux. Cela pouvait, par exemple, faire que certaines options Se Déguiser n’apparaissent pas après annulation et retour au sort.

Les jolies veines sombres que vous obtenez sur votre visage lorsque vous devenez partiellement illithid apparaissent désormais correctement dans le Miroir Magique.

Correction des noms de surface apparaissant parfois au-dessus des personnages sur la manette.

Augmentation de l’opacité de certaines boîtes de texte dans l’interface des Réactions sur la manette pour améliorer la visibilité.

Correction d’un blocage où les pop-ups de l’UI ne se fermaient pas si la fenêtre derrière eux était fermée en premier. Cela pouvait se produire, par exemple, lorsqu’un dialogue cinématographique se déclenchait et fermait la carte pendant que vous nommiez encore un marqueur personnalisé.

Correction de l’écran de chargement ne montrant pas d’image lors de la rejointe d’une session multijoueur.

Correction du type de dégâts dans l’infobulle du sort Poing Écrasant.

L’infobulle de Résistance Légendaire : Incapacitation mentionne désormais qu’elle ne peut être utilisée que 3 fois.

Assurez-vous que la grille affichée dans les inventaires est correctement dessinée si la grille devient plus petite.

Suppression d’une version basse résolution d’une des images de l’écran de chargement.

Correction d’un problème causant la réinitialisation de certains Paramètres Vidéo comme VSync et Taux de Rafraîchissement au démarrage du jeu.

Suppression de l’option de confirmer ou de réinitialiser les options dans le menu Alter Custom Mode pour les joueurs qui ne sont pas l’hôte de la session.

L’or total du groupe n’est plus visible en mode troc.

Correction d’un problème avec les menus radiaux sur la manette entraînant le réajout des mêmes objets au même sous-menu et le menu radial Action apparaissant parfois vide.

Design

Suppression de certaines paires de dés dans la chapelle de Flétriss dans le camp de l’Épilogue qui donnait l’impression qu’ils pouvaient être ramassés. Également remplacement d’une planche à découper.

Art

Optimisation de l’apparence des plateformes avec chaînes à la Forge de Grym.

Correction de quelques problèmes visuels mineurs avec les armes.

Correction des effets VFX/SFX d’impact ne fonctionnant pas pour certains projectiles.

Animation

Correction d’un zombie qui se mettait en position T-pose lorsqu’il était tiré de votre inventaire.

Correction de certaines animations de destruction qui ne fonctionnaient pas correctement.

Son

Correction des mauvais sons d’ambiance jouant dans la région de Last Light et la Forteresse du Rocher de Wyrm.

Écriture

Wyll prend maintenant par aux festivitést après la défaite du Netherbrain.

Ajout de texte à l’infobulle de l’habileté de Cazador en Mode Tacticien.

Correction de l’infobulle de l’habileté de Sublimation de Gerringothe Thorm indiquant incorrectement qu’elle devrait tuer la cible instantanément.

Wyll a maintenant une réplique pendant la scène de fin lorsqu’il réalise que les larves sont parties.

Ajout d’une option de dialogue supplémentaire lorsqu’on parle à Ombrecœur dans l’Épilogue pour corriger un chemin qui ne vous donnait qu’un choix.

Correction de la condition Esprits Vengeurs indiquant que l’entité affectée est Immunisée contre tous les dégâts au lieu d’être Vulnérable à tous les dégâts.

Cela conclut les notes du patch Hotfix 16 de Baldur’s Gate 3.

Si vous souhaitez en savoir plus sur le RPG acclamé par la critique, consultez la rubrique Baldur’s Gate de notre site.