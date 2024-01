Les joueurs de Baldur’s Gate 3 utilisent intelligemment le cadavre de Gortash

Les joueurs de Baldur’s Gate 3 ont trouvé une étrange façon d’utiliser le cadavre de Gortash, qui repose sur l’utilisation de Communication avec les morts.

Communication avec les morts témoigne de la complexité de Baldur’s Gate 3. La plupart des PNJ morts dans le jeu ont plusieurs options de dialogue qui vous permettent d’en apprendre davantage sur les circonstances de leur mort ainsi que sur leur histoire. À condition que ce ne soit pas vous qui les ayez tués, bien sûr.

C’est un excellent moyen d’en savoir plus sur Faerun et le lore de Baldur’s Gate. Cependant, cela peut aussi conduire à des interactions étranges et parfois inquiétantes. Car même si le jeu est sorti depuis des mois, les joueurs continuent de les découvrir.

L’une des situations les plus menaçantes survient lorsque vous utilisez Communication avec les morts sur Gortash dans l’Acte 3, si vous décidez de le tuer.

Les joueurs de Baldur’s Gate 3 testent Communication avec les morts sur Gortash

Comme si être tué par un groupe de compagnons n’ayant qu’un seul neurone en commun ne suffisait pas, Gortash ne peut pas reposer en paix. En effet, si vous utilisez Communication avec les morts sur lui, vous pouvez communiquer avec Bane, Dieu de la Tyrannie, qui a choisi Gortash comme son élu.

Le joueur u/kyuudonburi a évoqué le sujet sur Reddit, en disant que c’était « tellement cool de voir comment le jeu prend en compte chaque petit détail ».

Malheureusement, Ketheric et Orin ne laissent pas de cadavre derrière eux, donc il n’y a aucun moyen d’utiliser cette tactique pour discuter avec Bhaal ou Myrkul. Même s’il y a peu de chances que vous souahitiez parler aux dieux du meurtre et de la nécromancie de toute façon.

