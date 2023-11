Les joueurs de Baldur’s Gate 3 révèlent les scènes les plus dérangeantes du jeu

Les aficionados de Baldur’s Gate 3 estiment avoir déniché certains des moments les plus dérangeants du jeu, et pas forcément là où on s’y attendrait.

Baldur’s Gate 3 parvient à équilibrer un contenu fantaisiste et léger, et une horreur profonde, grâce à sa structure en trois actes qui permet des changements de ton rapides entre les différentes zones.

Ajoutez à cela une large gamme de personnages hauts en couleur et Baldur’s Gate 3 vous met dans presque toutes les situations possibles et imaginables. Certaines d’entre elles vont naturellement être glauques et terrifiantes, mais toutes les situations qui perturbent les joueurs ne sont pas forcément destinées à être effrayantes.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

La scène la plus effrayante de Baldur’s Gate 3 se trouve dans l’Acte 2

De toute évidence, l’Acte 2 est le premier endroit auquel on pense quand il s’agit de rencontres horribles et pour un joueur du subreddit de Baldur’s Gate 3, c’est là que se trouvait le moment le plus dérangeant du jeu.

Ils ont dit : « Pour moi, c’est quand je suis tombé sur Malus Thorm et ses “infirmières” dans la Maison de la Guérison. J’étais déjà profondément mal à l’aise en traversant cet endroit sombre, j’entendais constamment des hurlements, j’ai été pris en embuscade par des ombres – c’était déjà bien flippant et puis d’un coup, tu tombes sur cette monstruosité. »

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

C’est effectivement un des moments les plus dérangeants du jeu. Cependant, il y a une autre situation qui semble stresser tout autant les joueurs, et elle n’est pas aussi effrayante que celui dont nous venons de parler.

Inscrivez-vous à notre newsletter pour recevoir les dernières actus esport, gaming et plus. E-mail S’inscrire

La réponse la plus votée au post original prétendait que repousser les avances des compagnons était le moment le plus dérangeant vécu lors de leur partie, principalement parce qu’ils n’aimaient pas les décevoir.

Ils ont dit : « N’importe quelle scène durant laquelle je dois repousser un de mes compagnons. Leur déception est trop bien écrite et jouée. Ça me noue l’estomac à chaque fois. »

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

C’est un témoignage de la qualité d’écriture et du jeu d’acteur dans Baldur’s Gate 3 que des scènes comme celle-ci aient un tel impact sur les joueurs.

Pour plus d’actualités sur le RPG incontournable de Larian Studios, consultez notre section Baldur’s Gate 3.