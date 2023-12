Les joueurs de Baldur’s Gate 3 repèrent un crossover hilarant

Baldur’s Gate 3 est un jeu extrêmement riche, ce qui signifie que vous tomberez souvent sur des références qui ont beaucoup de sens. Récemment, les joueurs ont découvert un crossover non intentionnel mais assez hilarant avec Spider-Man.

Baldur’s Gate 3 est de loin l’un des jeux les plus populaires de 2023. En effet, le 7 décembre 2023, il a été couronné Jeu de l’Année aux Game Awards 2023. Par conséquent, il est clair que l’engouement autour du jeu continue de croître.

Cependant, c’est grâce à sa communauté que le jeu reste si pouplaire et passionnant. Et justement, la même communauté a réussi à découvrir un crossover non intentionnel mais intéressant et très marrant lié à Spider-Man.

Voici ce que la communauté a à dire à propos de cette découverte innatendue.

Les joueurs de Baldur’s Gate 3 trouvent un crossover hilarant et non intentionnel avec Spider-Man

La discussion sur cette étrange connexion entre Baldur’s Gate 3 et Spider-Man a été lancée par l’utilisateur Reddit u/AdCandid3049. L’utilisateur a posté plusieurs captures d’écran où il a relié Minthara à Spider-Woman et Kethric Thorm à J. Jonah Jameson.

https://www.reddit.com/r/BaldursGate3/comments/18f6nks/crazy_spiderman_crossover_oh_my_act_2_spoilers/?utm_source=share&utm_medium=web2x&context=3

Ce post a reçu beaucoup d’attention de la part d’autres joueurs qui se sont joints à la discussion pour parler de cette connexion hilarante. Un joueur a commenté : « Il veut des photos de Minthara ». Un autre utilisateur a ajouté : « Elle aussi elle déteste les Gobelins ».

Un joueur a également mentionné : « C’est le genre de truc que j’aime voir. Si ça me fait rire, alors ce n’est pas stupide. XD Merci de m’avoir fait rire, OP. J’en avais besoin ». Enfin, un utilisateur a affirmé : « Vous savez… malgré l’absurdité apparente, la logique derrière tout ça est… bonne ? »

On peut donc dire avec certitude que les autres joueurs s’amusent avec cette analogie incroyable imaginée par le posteur original. Cependant, c’est ce genre de discussion amusante qui continue de faire de Baldur’s Gate l’un des titres les plus vivants et passionnant de 2023.

