Les joueurs de Baldur’s Gate 3 réclament l’amélioration d’une romance “quasi inexistante”

Toutes les relations amoureuses ne se valent pas dans Baldur’s Gate 3, et de nombreux joueurs espèrent encore qu’un compagnon ait droit à plus de scènes et de dialogues romantiques.

En dehors des combats épiques et de l’urgence de sortir l’horreur extraterrestre de la tête de votre héros, vous passez sans doute une partie considérable de votre temps à nouer des relations avec vos compagnons. Des relations qui peuvent éventuellement mener à une romance.

Bien que les relations amoureuses pimentent votre partie, il n’est pas secret que toutes les romances des compagnons sont différentes, et que certaines peuvent sembler plus travaillées que d’autres.

Certains joueurs dans un thread Reddit ne peuvent pas s’empêcher de souligner que la romance de Minthara devrait être “réparée”. Pour beaucoup d’adorateurs de la Drow, le principal problème est de n’avoir droit à une scène intime passionnelle qu’en optant pour le massacre des Druides et Tieffelins dans l’Acte 1. En conséquence, une romance avec Minthara lorsqu’on choisit une “good run” fait rater la scène la plus piquante avec la Paladine.

De plus, bien des joueurs avouent avoir été déçus par la romance avec Minthara dans son ensemble. Le lien avec la drow met du temps à se tisser, et récompense au final le joueur avec assez peu de scènes et de dialogues faisant vraiment la part belle à des sentiments amoureux.

Un joueur fait valoir que cette romance “n’a de sens que dans une partie maléfique”. Il ajoute : “je comprends le souhait de Larian de plaire aux fans, mais j’ai essayé de la recruter dans une partie “normale” et je n’ai presque eu aucune approbation de sa part et aucun contenu intéressant à cause de cela. Je ne comprends pas l’excitation généralisée autour de Minthara dans les parties bonnes.”

Un autre utilisateur de Reddit affirme qu’il n’y a tout simplement “pas beaucoup de contenu supplémentaire avec elle”, et qu’elle est également “buguée la moitié du temps”. Selon l’utilisateur, même après un événement majeur de l’histoire, elle répète la même rengaine sur l’utilité de l’Empereur.

“C’est presque inexistant. Vous ne pouvez obtenir une scène concrète avec elle que si vous massacrez le bosquet ; il n’y a aucun contenu dans l’Acte 2 ou 3 à proprement parler. Dans l’Acte 3, la romance consiste en une seule conversation où vous décidez de sortir ensemble, et c’est tout”, résume un autre utilisateur avant de la comparer à Lae’Zel, qui a plusieurs scènes romantiques ou conversations uniques tout au long de l’Acte 1 jusqu’à l’Acte 3.

“C’est vrai, elle est littéralement ma deuxième préférée, mais je n’aime pas être maléfique. Si vous n’êtes pas maléfique, vous n’obtenez littéralement aucune scène romantique. Et même si vous suivez la voie maléfique, vous obtenez une seule scène dans l’Acte Un, et c’est tout”, ajoute un autre joueur.

Nous savons que le Patch 7 de Baldur’s Gate 3 apportera de nombreuses améliorations, donc il y a une chance que quelque chose de nouveau soit ajouté pour ce personnage.