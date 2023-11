Les joueurs de Baldur’s Gate 3 pensent qu’un DLC est possible grâce à un personnage

Les joueurs de Baldur’s Gate 3 ont trouvé une faille qui pourrait permettre l’ajout d’un DLC postérieur à l’histoire principale puisqu’un personnage du groupe peut ignorer toutes les fins établies.

Baldur’s Gate 3 est le genre de jeu auquel on peut facilement ajouter des extensions, car il y a des tonnes de races, sous-classes, monstres, objets magiques et sorts qui peuvent être ajoutés au jeu. Il y a également huit niveaux supplémentaires de contenu de D&D 5E que Baldur’s Gate 3 n’utilise pas à cause de ses niveaux de difficultés limités.

Le gros problème de l’ajout d’un DLC vient du fait que Baldur’s Gate 3 a plusieurs fins possibles, plusieurs personnages ayant des histoires bien précises qui rendraient leur retour difficile.

Larian Studios a évoqué l’idée d’un DLC pour Baldur’s Gate 3, mais il ne sera pas publié avant longtemps. En attendant, les fans de Baldur’s Gate 3 ont ont trouvé leur propre solution au problème des extensions, car il y a bel et bien un moyen de continuer l’histoire tout en tenant compte des différentes fins.

Le DLC de Baldur’s Gate 3 est possible dans le cadre des histoires de Volo

Un utilisateur du Reddit de Baldur’s Gate 3 nommé Dizzy_Boss6933 a proposé une idée que la communauté a approuvée. Le concept implique Volo, le célèbre écrivain qui accompagne le groupe pendant la majeure partie du jeu, racontant l’histoire et embellissant les détails, comme il est connu pour le faire.

« Larian pourrait atteindre le même niveau d’addiction et de fanatisme que le DLC Citadel de Mass Effect, et ça pourrait marcher », écrit un utilisateur, « car Volo est connu pour être un narrateur très peu fiable ».

Ce concept n’est pas totalement nouveau, comme l’ont souligné les utilisateurs dans le fil de discussion, car Dragon Age 2 et Tiny Tina’s Wonderlands utilisent des idées similaires, où un conteur exagère son récit et est repris par d’autres personnes.

Dans le cas de Volo, cela correspond parfaitement au personnage, car il passe la majeure partie de Baldur’s Gate 3 à déformer la vérité dans ses histoires. Quelqu’un pourrait lui demander un conte sur Tav, et le joueur serait forcé de le survivre dans tous les défis infernaux que Volo imagine sur le moment.

Volo peut mourir dans Baldur’s Gate 3, mais, dans la plus grande tradition de D&D 5E (comme Elminster), les personnages ont différents moyens de tromper la mort et de revenir plus tard. Cela signifie qu’il n’y a rien qui empêche l’orateur le plus redouté des Royaumes Oubliés d’inventer l’histoire d’un futur DLC de Baldur’s Gate 3.