Les joueurs de Baldur’s Gate 3 expliquent pourquoi ce compagnon est le moins populaire

Les joueurs de Baldur’s Gate 3 ont compris pourquoi le compagnon le moins populaire du jeu ne fait pas l’affaire l’unanimité auprès de nombreux joueurs et ce n’est pas seulement parce qu’il remplace Minthara.

Être un compagnon dans Baldur’s Gate n’est pas une tache facile. Non seulement vous devez suivre un joueur imprévisible avec lequel vous êtes programmé pour flirter, et en plus de ça, il y a toujours le risque qu’un Durge vous tue quand vous vous y attendez le moins.

Pour ne pas arranger les choses, les compagnons sont tous en compétition pour l’affection du joueur, les moins chanceux étant bannis du groupe et relégués au camp pour toujours.

Avec autant de personnages emblématiques parmi lesquels choisir, il est normal que certains ne soient pas à la hauteur, et il semble que la communauté de Baldur’s Gate ait désigné un compagnon en particulier comme étant le moins populaire.

Halsin désigné comme compagnon le moins populaire de Baldur’s Gate 3

Malheureusement pour le druide métamorphe, le Reddit de Baldur’s Gate 3 regorge de critiques envers Halsin. Il est donc difficile de le placer ailleurs qu’en bas de l’échelle.

Un joueur a précisé pourquoi il n’était pas aussi captivant que les autres compagnons, en disant que cela était dû à : « ses réactions et son attitude. J’ai vraiment du mal à l’apprécier ».

Un autre joueur a résumé le problème en disant que Halsin serait très sympa dans la vraie vie, mais qu’il est beaucoup moins intéressant pour un jeu.

« Halsin et Wyll sont tous deux des personnes que j’apprécierais dans la vraie vie, mais qui sont ennuyeuses comme compagnons dans un jeu. Les personnages les plus intéressants sont toujours des gens que vous détesteriez dans la vraie vie. Je cesserais de parler à Astarion ou Mizora après environ cinq minutes dans la réalité, mais dans le jeu, je ne peux pas me passer d’eux ».

Wyll est un autre compagnon qui semble assez mal classé, Astarion et Ombrecœur prenant les premières places pour la plupart des joueurs.

Pour plus de nouvelles et de mises à jour sur le grand succès de Larian Studios, suivez nos articles dédiés à Baldur’s Gate 3, avec, par exemple, l’arrivée d’une nouvelle fonctionnalité très prochainement.