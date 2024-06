Les joueurs de Baldur’s Gate 3 déconseillent de donner cette potion à Lae’zel

Baldur’s Gate 3 regorge d’interactions inattendues, où une décision apparemment mineure peut avoir des conséquences significatives par la suite. Beaucoup de ces interactions concernent les membres de l’équipe du joueur, et la communauté a signalé une nouvelle situation potentiellement dangereuse.

Lae’zel est l’un des membres les plus précieux de l’équipe dans le jeu. Elle est de loin la meilleure option de Tank et constitue une excellente option de mêlée pour certains combats, notamment avec le reste du groupe étant axé sur les attaques à distance et les sorts.

Elle est également disponible pour une romance si nous le souhaitons, bien qu’un joueur ait rapidement découvert que cela peut être très dangereux, surtout si elle possède un certain objet dans son inventaire.

Dans un post sur Reddit, le joueur a partagé comment il avait confié le flacon de poudre runique à Lae’zel pour la garder en sécurité. Après une dispute entre les deux, en raison de leur relation amoureuse, les choses ont rapidement dégénéré en combat physique.

Bien que le joueur ait supposé qu’il s’agirait d’un simple combat de mêlée, Lae’zel a jeté la poudre runique, puis a bu une potion de vitesse et a lancé Tempête de glace avec un parchemin. Cela a détruit la moitié du camp et a considérablement retardé la progression du joueur, soulignant encore plus le danger omniprésent dans Baldur’s Gate 3.

D’autres joueurs ont rapidement partagé leurs propres mésaventures. L’un a dit : “J’ai une fois eu Gale qui a échoué à une sauvegarde de Domination en traversant la ville haute. Au tour suivant, j’ai soudainement perdu, sans indication de ce qui s’était passé. Je suis presque sûr qu’il s’est fait exploser.“

Un autre a ajouté : “Je pense que c’était Confusion que l’un des interrogateurs de Minthara a lancé sur nous en la sauvant. Lae’zel a sorti ce flacon et a tué deux d’entre nous. Donc maintenant, tout ce qui est runique va directement au camp.“

Ces conséquences inattendues font partie du charme de Baldur’s Gate 3 qui rend ce jeu si spécial. Avec tant de joueurs encore actifs, ce n’est qu’une question de temps avant que d’autres situations similaires émergent.