Un joueur de Baldur’s Gate 3 se trompe sur le Moine pendant plus de 100 heures

Un joueur de Baldur’s Gate 3 s’est senti un peu ridicule après avoir compris qu’il avait mal joué la classe Moine pendant plus de 100 heures.

Baldur’s Gate 3 connaît son lot de builds de personnages extraordinaires et d’exploits inattendus. Mais la classe Moine, en particulier, s’est imposée comme une option particulièrement intéressante pour les joueurs qui cherchent à repousser les limites du jeu.

Capable d’infliger plus de 300 points de dégâts par tour ou de traverser des zones entières du jeu en une seule action, le Moine a fait ses preuves et prouvé son importance. Cependant, tout ne se passe pas toujours comme prévu, comme l’a découvert un joueur après un total de 100 heures de jeu.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Dans un post Reddit, un joueur a raconté sa mésaventure, avouant s’être senti « stupide » après avoir réalisé qu’il jouait mal la classe Moine.

« Durant mes 100 heures de jeu… je pensais que combattre à mains nues correspondait à l’action bonus ‘attaque à mains nues’ plutôt que LITTÉRALEMENT ÊTRE SANS ARMES dans le slot des armes », a-t-il écrit.

Cette confusion a mené le joueur à s’interroger sur la raison pour laquelle ses dégâts étaient considérablement plus bas que ceux décrits par d’autres.

Inscrivez-vous gratuitement à Dexerto et recevez: Voir moins d'annonces | Mode sombre | Offres sur les jeux, la télévision et les films, et la technologie E-mail S’inscrire

« Tout ce temps, je jouais comme Moine à mains nues de manière erronée… Je ne savais même pas qu’un Moine pouvait dépasser 48 dégâts, encore moins 80 », a-t-il ajouté.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Plutôt que de critiquer le joueur pour son erreur, la communauté de Baldur’s Gate 3 s’est unie pour lui offrir des conseils et astuces.

Comment

by

in by u/SpeedyAzi from discussion in BaldursGate3

Un internaute a précisé : « L’augmentation des dégâts ne se fait pas en une seconde, mais une fois que tu as passé le niveau six et que tu as mis la main sur un bon équipement Moine, tu peux te débarrasser totalement de l’arme. ». Un autre a suggéré la sous-classe de la Voie de la Paume pour ses possibilités de dégâts supplémentaires.

Longtemps sous-estimée, la classe Moine s’est imposée comme l’une des options de build les plus créatives et agréables du jeu. Les joueurs ont découvert le potentiel des builds axés sur la furtivité, notamment avec la Voie de l’Ombre, utilisant la dextérité, la constitution et le pouvoir des ténèbres pour facilement éliminer des adversaires redoutables.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Pour le joueur à l’origine de cette erreur « stupide » qui aura duré 100 heures, il peut enfin utiliser tout son potentiel de combat à mains nues dans le jeu.