Cette interaction avec Ombrecœur à ne pas manquer durant l’Acte 1

Baldur’s Gate 3 est assez intense, ce qui signifie qu’il est facile de trouver beaucoup d’interactions, d’objets, de quêtes et d’éléments de gameplay cachés. Ainsi, un joueur a réussi à trouver une interaction cachée d’Ombrecœur qui peut être déclenchée dès le début du jeu.

Baldur’s Gate 3 est l’un des jeux les plus riches en interactions auxquels vous pouvez jouer à l’heure actuelle. Il y a énormément de contenu à explorer dans cet univers développé pendant plusieurs années. Ainsi, même si vous êtes à votre quatrième ou cinquième partie, vous pourriez découvrir de nouvelles choses.

Un joueur est d’ailleurs tombé sur une interaction cachée qui peut être obtenue dès l’Acte I. Cette interaction est facile à déclencher mais encore faut-il la repérer.

Un joueur de Baldur’s Gate 3 tombe sur une interaction cachée avec Ombrecœur dans l’Acte 1

La discussion sur le sujet a été lancée par l’utilisateur u/Luna-298. La joueuse a mentionné : « Si vous réveillez Ombrecœur avec Astarion au lieu de TAV et essayez de la convaincre de rejoindre le groupe, elle dira : Tu n’es pas celui à qui parler, n’est-ce pas ? Pas vraiment. Je le sens dans ta tête. Tu suis les ordres de quelqu’un d’autre. Je m’occuperai d’eux, pas de toi ».

Elle a continué : « Si vous répondez « Et maintenant ? » Elle répond : Je dois y aller, peut-être que nos chemins se croiseront à nouveau plus tard, et s’enfuit ». Beaucoup de joueurs se sont joints à la conversation, car peu d’entre eux sont tombés sur cette interaction. D’autres ont aussi mentionné l’avoir trouvée par accident.

Un joueur a dit : « Oh wow, je parie que 0,5 % des joueurs l’ont essayé. Merci ». Un autre utilisateur a ajouté : « Moins que ça. Qui laisse juste Shart sur la plage pendant qu’ils partent explorer ? »

L’un d’eux a commenté : « Je laisse SH sur la plage. J’aime vraiment ses dialogues dans le bosquet, quand vous n’avez pas Laezel dans le groupe et que vous l’avez sauvée de la capsule. Elle est tellement heureuse de vous voir, c’est la voie de recrutement la plus douce ». Enfin, un utilisateur a affirmé : « Moi par accident. Ma copine me parlait et je ne faisais pas vraiment attention – juste marcher le long de la plage. Elle sera dans le bosquet. Pas de problème ».

Ainsi, d’après les réactions, il est clair que les joueurs ne sont pas très familiers avec cette interaction, bien que certains d’entre eux la connaissaient déjà. De plus, même si ce moment est assez amusant, il n’affecte pas le jeu, car Ombrecœur se déplacera quand même au bosquet.