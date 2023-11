Les fans de Baldur’s Gate 3 convaincus que l’histoire d’un personnage sera bientôt chamboulée

Les fans de Baldur’s Gate 3 sont persuadés qu’ils assisteront à un changement clé de l’histoire de Karlach dans le prochain patch majeur.

Baldur’s Gate 3 a pris d’assaut le monde du jeu vidéo grâce à ses nombreuses qualités. La première est certainement son scénario long et très détaillé. Une autre raison de son succès est sa longue période d’accès anticipé, qui a permis de peaufiner le jeu à la perfection, et aussi l’attention que les développeurs portent au jeu et aux demandes des fans.

Larian Studios a passé des mois à apporter des patches très complets et à corriger tous les bugs signalés par les joueurs. Cependant, ils se sont également donné pour mission d’ajouter de nouvelles fonctionnalités très demandées. Les fans pensent d’ailleurs qu’ils ont pu deviner la prochaine modification à être ajoutée.

Les joueurs de Baldur’s Gate 3 pensent que l’histoire de Karlach pourrait bientôt être modifiée.

Témoignant sa satisfaction sur Reddit, un utilisateur a évoqué les changements demandés par la communauté. « Quand Larian écoute, ils écoutent bien », ont-ils écrit, révélant tous les changements majeurs que Larian Studios avait effectués dans les derniers patches.

Ils ont poursuivi en expliquant la raison pour son post : « C’est juste pour attirer un peu l’attention sur le fait que toutes les fonctionnalités les plus demandées semblent avoir été confirmées ou trouvées par datamining jusqu’à présent – toutes sauf une », faisant référence à la fin très controversée de l’adorable Karlach.

Sa fin n’a pas d’issue positive, et de nombreux fans pensent qu’elle mérite mieux, ce qui pourrait indiquer des changements majeurs prochainement.

Beaucoup se sont exprimés dans les commentaires pour à la fois faire l’éloge de Larian et demander justice pour Karlach : « J’en suis à la moitié de l’acte 3 avec Karlach, comme petite amie furieuse toute rouge et je ne veux pas continuer parce que j’ai le sentiment qu’il n’y a rien que je puisse faire pour la sauver d’Avernus… Réparez le moteur de Karlach, espèces de monstres ! (mais sachez que votre jeu est incroyable et je vous aime ainsi que tout le travail que vous avez accompli). »

Naturellement, il n’y a pas de preuve réelle de ce changement, et pour beaucoup, cela représenterait une refonte majeure de la fin, mais si l’histoire de Larian avec le jeu est une indication, nous pourrions juste voir notre Tiefling bien-aimée obtenir la fin qu’elle mérite. Bien que rien ne soit garanti.

Pour rester informés des prochains patchs et des dernières actualités sur le jeu de Larian Studios, n’hésitez pas à consulter notre rubrique dédiée à Baldur’s Gate 3.