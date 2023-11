Les fans de Baldur’s Gate 3 chamboulés par un mod de cheveux pour Ombrecœur

Les joueurs de Baldur’s Gate 3 retombent amoureux d’Ombrecœur après l’avoir vue avec une chevelure toute simple grâce à un mod.

Pour beaucoup, Baldur’s Gate 3 est un jeu quasiment parfait, le titre recevant énormément d’éloges et des mises à jour régulières corrigeant tout ce qui ne va pas, et ajoutant des fonctionnalités très demandées comme la possibilité de changer de coiffure via le Miroir Magique.

Si l’histoire est touchante et le monde vaste, certaines des fonctionnalités les plus appréciées sont les compagnons et la création des personnages. Après tout, de nombreux joueurs passent des heures à créer le personnage parfait et à séduire leur compagnon rêvé.

Ainsi, lorsque les joueurs utilisent des mods pour modifier légèrement la conception d’un compagnon bien-aimé, il est compréhensible que la communauté s’emballe et retombe amoureuse de son personnage préféré.

Ces simples cheveux font retomber les joueurs de Baldur’s Gate 3 amoureux d’Ombrecœur

Partageant le mod sur Reddit, un utilisateur a révélé une image d’Ombrecœur avec de simples cheveux longs et brun foncé.

Naturellement, après avoir partagé l’image, le post est rapidement devenu viral, avec plus de 3 000 upvotes et des centaines de commentaires, la plupart exprimant leur amour infini pour Ombrecœur.

« Elle est tellement magnifique », a exprimé un utilisateur, tandis qu’un autre a partagé que « Ombrecœur est tellement mieux sans sa frange par défaut » et que ce mod est une belle amélioration, malgré le fait que beaucoup de joueurs la trouvent déjà resplendissante avec ses cheveux habituels.

Un utilisateur a expliqué qu’elle « ressemble à une jeune fille naufragée amnésique que vous auriez trouvée sur une plage. Ce qui n’est pas loin de l’histoire en jeu, maintenant que j’y pense », suggérant peut-être que cette coiffure semble un peu plus fidèle à la réalité. Bien que, ne l’oubliions pas, Baldur’s Gate 3 est un jeu de fantasy avant tout, et cela ne serait pas le cas sans quelques coiffures fantaisistes.

Si vous voulez essayer ce mod de chevelure pour Ombrecœur, vous pouvez le trouver ici, sur Nexusmods.