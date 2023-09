Est-il possible d’avoir une relation polyamoureuse dans Baldur’s Gate 3 ?

Dans Baldur’s Gate 3, Larian Studios a laissé une grande marge de manœuvre aux joueurs, leur permettant de vivre une expérience aussi personnalisée que possible, autant au niveau du gameplay que de la personnalisation des personnages, ou même des relations amoureuses. Mais est-il possible pour autant d’avoir une relation amoureuse avec plusieurs personnages ? Voici ce qu’il en est.

La romance est sans aucun doute l’un des aspects les plus populaires de Baldur’s Gate 3. Dès leurs premiers pas sur le RPG de Larian Studios, la plupart des joueurs ont immédiatement tenté de créer des liens avec leurs compagnons, avec plus ou moins de succès.

Maintenant que les joueurs se sont amusés à tester le pouvoir de séduction de leur personnage, une seule question demeure, est-il possible d’avoir une relation romantique avec plus d’un compagnon dans le jeu ? C’est une question que beaucoup de joueurs se posent, car il y a de nombreux personnages intéressants dans Baldur’s Gate 3 et l’idée de rester fidèle à un seul personnage tout au long du jeu ne fait pas l’unanimité.

Est-il possible d’avoir une romance avec plusieurs compagnons dans Baldur’s Gate 3 ?

La réponse à la question de savoir si vous pouvez avoir une romance avec plusieurs compagnons dans Baldur’s Gate 3 est un grand oui. Cependant, vous risquez de rencontrer quelques complications en essayant d’entretenir plusieurs relations amoureuses. En effet la plupart des personnages du jeu ne sont pas friands de l’idée d’avoir multiples partenaires romantiques.

Cela signifie qu’ils se mettront en colère dès que vous renforcerez votre lien avec quelqu’un, et ils se détourneront de vous. À ce jour, il n’y a qu’une poignée de personnages avec qui c’est possible.

Shadowheart + Halsin

Asterion + Halsin

C’est probablement parce que Halsin est le seul personnage à être à l’aise avec le polyamour. Le problème c’est que d’autres personnages comme Shadowheart, Asterion, Karlach ne s’entendent pas entre eux, surtout si vous essayez de construire des relations amoureuses avec eux.

Ainsi, il est probable que vous échouiez à vous lancer dans une relation polyamoureuse. C’est définitivement un problème, car en soi le jeu le permet, mais ils l’ont également rendu restrictif d’une certaine manière.

