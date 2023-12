Découvrez les choix les plus étranges des joueurs de Baldur’s Gate 3

Le développeur de Baldur’s Gate 3, Larian Studios, a révélé des statistiques concernant les choix les plus populaires et les plus étranges que les joueurs ont faits depuis le lancement du jeu.

Les développeurs de Baldur’s Gate 3 ont suivi de près les fans depuis la version Early Access du jeu, grâce aux statistiques et retours des joueurs. Ces informations ont donné lieu à des patches, qui ont permis de modifier ce qui n’allait pas.

Dès le week-end de lancement terminé, Larian avait déjà des listes des classes et des races les plus populaires de Baldur’s Gate 3. Ces données étaient basées sur le premier parcours de chacun au lancement. Souvent, les joueurs utilisaient leur personnage idéal pour leurs aventures dans les Royaumes Oubliés.

Maintenant que Baldur’s Gate 3 est sorti depuis quelques mois, Larian a publié de nouvelles statistiques. Cela montre le temps et les efforts que les joueurs ont investi dans le jeu.

LARIAN STUDIOS

Les joueurs de Baldur’s Gate 3 ont pris des décisions étranges depuis le lancement

Un nouveau post sur la page Twitter/X officielle de Larian Studios présente des statistiques actualisées, montrant ce que tout le monde a fait depuis le lancement.

Tout d’abord, intéressons-nous aux classes. Les plus populaires sont le Paladin, le Sorcier et le Guerrier, tandis que les moins populaires sont le Moine, le Rôdeur et le Clerc. Ensuite, les races. L’Elfe, l’Humain et le Demi-Elfe sont les plus populaires. Le Nain, le Gnome et le Halfelin sont quant à eux mal-aimés.

Concernant les membres du groupe, Gale est le personnage d’Origine le plus populaire à jouer. Malheureusement, Lae’zel est au bas du tableau. Ensuite, en termes de partenaires romantiques dans Baldur’s Gate 3, Ombrecœur est la plus populaire, suivie de Karlach et Lae’zel.

Maintenant, voyons voir les statistiques les plus étranges :

Gratouille le Chien a été caressé 48,5 millions de fois

Le sort Communication avec les morts a été utilisé 113 millions de fois

84 millions de Boules de feu ont été lancées

2 millions de joueurs ont survécu à une attaque de dinosaure

Enfin, les joueurs les plus malchanceux sont les 1,24 million de joueurs transformés en fromage conscient. La magie du multivers de D&D est vraiment unique et terrifiante.

Baldur’s Gate 3 a bénéficié d’un engagement sans failles de la part des joueurs depuis son lancement. Des millions de personnes dans le monde entier vivent des aventures bizarres sous surveillance. Car, eh oui, Larian Studios surveille tous les faits et gestes des joueurs de Baldur’s Gate 3. C’est ensuite l’occasion pour eux de les partager sur les réseaux sociaux et de rire avec la communauté.

