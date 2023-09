Comment résoudre l’erreur “Échec de la connexion” de Baldur’s Gate 3 ?

Une erreur d’ampleur sème actuellement le chaos dans Baldur’s Gate 3, touchant de nombreux joueurs sur console. Si vous faites vous aussi les frais de l’erreur “Échec de connexion” voici quelques pistes pour tenter de la contourner.

Depuis sa sortie officielle, Baldur’s Gate 3 a connu un succès phénoménal, beaucoup le considérant comme le meilleur RPG de la décennie, ne tarissant pas d’éloges sur son design, son histoire, ses personnages, et bien plus encore.

Alors qu’un grand nombre de joueurs ont pris d’assaut le RPG dès sa sortie, un certain nombre d’entre eux se sont vu couper l’herbe sous le pied par des bugs et diverses erreurs. Dernièrement c’est l’erreur “Échec de connexion” qui fait parler d’elle.

De nombreux joueurs sur console ont signalé avoir soudainement été confrontés à cette erreur. Voici quelques pistes pour tenter de la contourner.

Alors que de plus en plus de joueurs sur consoles déclaraient avoir été confrontés à cette erreur des plus frustrantes, les développeurs ont pris la parole. Un court message a été posté sur Twitter, précisant qu’elle semble principalement toucher les joueurs sur PS5 et qu’elle serait liée au PSN.

La meilleure solution à ce jour pour ne plus voir ce message d’erreur apparaître encore et encore serait de déconnecter la console d’Internet.

Naturellement, cette solution est un peu frustrante, principalement puisqu’elle élimine purement et simplement l’option multijoueur. C’est malheureusement toujours mieux que rien en attendant que les développeurs aient fini d’enquêter sur le problème.