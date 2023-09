Comment recruter Minthara tout en gardant Karlach et Wyll dans Baldur’s Gate 3 ?

Un joueur de Baldur’s Gate 3 prétend avoir trouvé une autre astuce pour recruter Minthara sans déplaire à Karlach et Wyll, bien que la méthode implique probablement un bug.

Baldur’s Gate 3 permet aux joueurs de jouer et d’interagir avec l’histoire comme bon leur semble, mais cela ne signifie pas pour autant que les compagnons doivent toujours suivre le fil des événements.

Par exemple, pour recruter la très appréciée Minthara, les joueurs doivent participer à un raid que Karlach et Wyll n’apprécieront pas. Par conséquent, si Minthara rejoint le groupe, les deux autres rompront les liens avec le protagoniste, des événements qui marquent un tournant dans la partie en cours.

Recruter certains compagnons implique donc de faire des choix lourds de conséquences, mais certains joueurs voudraient le meilleur des deux mondes, ce qui pourrait être possible. Quelques jours auparavant un petit malin a trouvé une méthode, discutable, mais qui semble fonctionner, pour recruter Minthara.

À présent, un joueur prétend qu’il y a un autre moyen de poursuivre le raid tout en conservant Karlach et Wyll comme compagnons.

Une nouvelle option encore plus brutale ?

Dans une publication sur Reddit, un joueur a partagé une astuce pour garder Karlach et Wyll même après avoir effectué le raid pour Minthara. Sans surprise, la méthode en question implique encore plus de fourberie de la part du joueur.

L’auteur de la publication affirme que les joueurs doivent recruter Karlach et Wyll, les tuer, puis les ressusciter après avoir accompli le méfait. “Si vous recrutez Karlach et Wyll, tuez-les au camp, faites le raid, puis ressuscitez-les après”, a expliqué l’internaute.

Apparemment, une fois tout cela fait, le jeu reconnaît que quelque chose ne va pas. “Ils demanderont tous les deux : “Que s’est-il passé à la clairière ?’ Mais ils ne quitteront pas le groupe”, a indiqué l’auteur de la publication.

Néanmoins, certains joueurs ne pensent pas que cette approche survivra aux futures mises à jour, il pourrait en effet s’agir d’un bug. “C’est très probablement un bug… Ne soyez pas surpris si Wyll et Karlach meurent soudainement lorsqu’un nouveau patch sera déployé”, a avancé un internaute.

Qui plus est, un certain nombre de joueurs ayant déjà essayé cette astuce et des méthodes similaires prétendent que le jeu trouve toujours des moyens de rectifier le tir. “J’ai essayé cela plusieurs fois hier soir. Cela a fonctionné avec Karlach, mais Wyll part immédiatement quand le combat commence”, a déclaré un internaute.

Une autre personne a ajouté : “Cela doit être un nouveau bug, car j’ai tué Wyll… j’ai fait le raid et j’ai reçu une notification qu’il avait quitté le groupe (bien que son corps soit resté pendant un moment). Je pense que c’était il y a environ 3 semaines…”

Il est probablement préférable d’éviter cette astuce, spécifiquement pour éviter de futurs problèmes au cas où Larian déploie un correctif qui impacte rétroactivement les décisions passées.