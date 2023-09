Comment recruter Minsc dans Baldur’s Gate 3 ?

Au fil de vos pérégrinations dans Baldur’s Gate 3 vous allez croiser de nombreux PNJ que vous pourrez enrôler dans votre groupe. Voici comment recruter Minsc.

Pour trouver Minsc dans Baldur’s Gate 3, vous devez au préalable terminer la première quête de l’Acte 3. Minsc est une légende dans la mythologie baldurienne, et Jaheira est l’une de ses anciennes compagnes, il est donc essentiel de l’avoir pour recruter Minsc.

Pour recruter Minsc dans Baldur’s Gate 3, vous devez au préalable lancer la quête “Aider la Reine de la Pègre qui vous poussera à entrer dans la guilde des voleurs.

Cette quête vous mènera à la Basse-Ville, où vous rencontrerez finalement un gang prêt à tendre une embuscade au gang du Seigneur de Pierre. Assurez-vous d’avoir Jaheira dans votre groupe.

Rendez-vous à la Guilde dans la Basse-Ville et parlez à Neufs Doigts. Elle vous donnera une quête pour attaquer le gang du Seigneur de Pierre lors d’un cambriolage à la Cour des comptes.

Larian Studios

Rendez-vous à la Cour des comptes et entrez dans le coffre. Pour y entrer, vous devez d’abord convaincre le guichetier de vous ouvrir le coffre ou trouver votre propre chemin. Une fois que vous avez accédé au coffre intérieur en utilisant une combinaison d’un sort de foudre et de l’eau comme conducteur, vous verrez un groupe de cultistes et Minsc luttant contre un monstre.

Il s’échappera, mais vous devez vaincre les cultistes et lire la note que l’un d’eux possède pour connaître l’emplacement de la planque de Minsc. Suivez-le jusqu’au Réservoir des égouts jusqu’à ce que vous le rencontriez ainsi qu’un groupe de cultistes.

N’oubliez pas que vous devez avoir Jaheira dans votre groupe, sinon il ne vous rejoindra pas du tout. Tout d’abord, vous devez le vaincre, et c’est là que les choses se compliquent, car vous devez éviter de lui infliger des dégâts létaux. Activez la compétence passive “Dégâts non-létaux” de votre personnage et frappez-le jusqu’à ce qu’il tombe. Ensuite, laissez Jaheira lui parler alors qu’il reprend ses esprits. Lorsqu’il se rendra compte que Jaheira est là, et bel et bien en vie, il ira dans la pièce d’à côté pour secourir Bouh.

