Comment recruter Jaheira dans Baldur’s Gate 3 ?

Au fil de vos pérégrinations dans Baldur’s Gate 3 vous allez croiser de nombreux PNJ que vous pourrez enrôler dans votre groupe. Voici comment recruter Jaheira.

Vous rencontrerez Jaheira pour la première fois dans Baldur’s Gate 3 au cours de l’Acte 2, lorsque vous arrivez à l’auberge de l’Ultime lueur. Jaheira est la commandante des forces qui résistent contre la Malédiction des Ombres et les sbires de Ketheric Thorm.

Jaheira est une Druidesse/Guerrière, Grande Maîtresse des ménestrels, un ordre d’agents secrets au service des dieux, comme Tymora, Mielikki, et Selûne. En tant que commandante des ménéstrels, Jaheira a avant tout la responsabilité de protéger ses acolytes.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Ainsi, lorsque vous la rencontrez pour la toute première fois, vous devrez rapidement gagner sa confiance avant de perdre votre chance de la recruter sur le long terme.

Larian Studios

Pour recruter Jaheira dans Baldur’s Gate 3, la première chose à faire est de gagner sa confiance. Mentir, essayer de la tromper et d’autres actions sournoises sont à éviter si vous voulez qu’elle soit de votre côté.

Inscrivez-vous gratuitement à Dexerto et recevez Voir moins d'annonces | Mode sombre | Offres sur les jeux, la télévision et les films, et la technologie E-mail S’inscrire

La première fois que vous la rencontrez, vous devrez passer par un long processus d’interrogatoire. Parlez-lui, dites-lui la vérité sur le Parasite, et affirmez que vous ne servez pas l’Absolu.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Ensuite, vient une seconde étape du processus d’interrogatoire. Elle vous invitera dans son bureau et vous offrira du vin. Vous devrez réussir un test de Médecine ou de Nature pour remarquer que le vin a été drogué avec un sérum de vérité. Même si vous le remarquez, buvez-le quand même. Cela vous fera gagner des points auprès de Jaheira et elle se sentira plus détendue.

Elle vous donnera deux quêtes distinctes. La première sera d’infiltrer les Tours de Hautelune, et la seconde de vaincre Ketheric Thorm. Cependant, vous devrez d’abord accomplir une série de quêtes qui impliquent de vous protéger de la Malédiction des Ombres.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Assurez-vous d’aider tous les ménestrels que vous rencontrez dans les Terres Maudites, car cela augmentera votre réputation auprès d’elle. Une fois que vous avez accompli plusieurs quêtes importantes, et que vous serez prêt à passer à l’Acte 3, vous pourrez la recruter.