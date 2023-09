Comment obtenir des pièces spirituelles dans Baldur’s Gate 3 ?

Les pièces spirituelles comptent parmi les objets les plus précieux de Baldur’s Gate 3. Ce sont des pièces qui contiennent les âmes des damnés, et elles offrent divers avantages. Voici tout ce que vous devez savoir à leur sujet.

Les pièces spirituelles ont suscité beaucoup de curiosité auprès de la communauté de Baldur’s Gate 3. Elles commencent à faire parler d’elles dans d’une quête secondaire optionnelle, où elles sont accompagnées d’indications quant à leur future utilité.

Étant donné leur importance, il faut commencer à en collecter dès que possible !

Larian Studios

À quoi servent les pièces spirituelles dans Baldur’s Gate 3 ?

Les pièces spirituelles sont une forme unique et précieuse de monnaie et d’alimentation énergétique utilisées dans les Neuf Enfers de Baldur’s Gate 3. Elles sont générées lorsqu’une âme est piégée dans une pièce, qui est ensuite utilisée par les diables et leurs alliés comme moyen d’échange. Elle peut être échangée contre une large gamme d’articles et de ressources.

L’article continue après la publicité Pub

L’article continue après la publicité Pub

Actuellement, l’un des principaux usages des pièces spirituelles est d’alimenter le moteur infernal de Karlach. Si vous la recrutez dans votre groupe, elle peut consommer une pièce spirituelle qui lui donnera la Fureur Infernale. Cela rend ses attaques au corps à corps beaucoup plus puissantes lorsqu’elle a peu de points de vie ou lorsqu’elle est enragée.

Inscrivez-vous gratuitement à Dexerto et recevez Voir moins d'annonces | Mode sombre | Offres sur les jeux, la télévision et les films, et la technologie E-mail S’inscrire

Néanmoins, bien que cela puisse vous aider dans des combats difficiles, vous devriez les utiliser avec parcimonie. Elles pourraient avoir d’autres utilités plus tard dans le jeu.

Vous pouvez trouver des pièces spirituelles dans plusieurs endroits de Baldur’s Gate 3, et chaque emplacement offre une aventure en soi.

L’article continue après la publicité Pub

L’article continue après la publicité Pub

Voici où obtenir toutes les pièces spirituelles de Baldur’s Gate 3:

Au bosquet du druide, offertes par la tieffeline Nadira.

Dans la crypte humide, dans une pièce avec des pièges explosifs. Vérifiez un petit sarcophage sur le côté.

À l’intérieur du sarcophage de Wither dans la crypte humide.

De la part de Lann, l’armurier de l’Absolu. Cet PNJ lâche trois pièces spirituelles après l’assaut sur la tour de Moonrise.

Vous pouvez trouver deux pièces spirituelles dans un coffre sous la maison de Peartree dans la basse ville.

Vous pouvez trouver cinq pièces spirituelles dans un donjon appelé Maison de l’Espoir.

Quelle classe choisir | Meilleurs mods