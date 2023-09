Baldur’s Gate 3 : Faut-il tuer le Visiteur Nocturne ?

Avec la grande liberté qu’offre Baldur’s Gate 3, vous serez amené tôt ou tard à prendre des décisions difficiles. Si le personnage mystérieux du Visiteur Nocturne vous intrigue, sachez que c’est à vous seul de décider s’il doit changer le cours de votre aventure ou non.

L’un des choix les plus difficiles à faire dans Baldur’s Gate 3 est de savoir si vous devriez ou non tuer l’étrange Visiteur Nocturne qui approche toujours vos compagnons au cours d’un repos long. Ses paroles sont étranges et il ne semble jamais avoir le temps d’expliquer pourquoi il est si insistant sur l’utilisation de vos pouvoirs.

Cependant, vous aurez l’occasion de tuer le Visiteur Nocturne pour arrêter ses visites constantes pendant votre sommeil. Gardez à l’esprit que ce choix aura un impact majeur sur la suite de votre aventure. Attention spoilers à venir !

Qui est le Visiteur Nocturne dans Baldur’s Gate 3 ?

Le Visiteur Nocturne, également connu sous le nom de Gardien, prétend guider et protéger votre personnage des Envahisseurs Mentaux et du parasite qu’ils ont mis dans votre tête.

Le Visiteur Nocturne apparaît généralement lors de la sélection de l’option du repos long et donne à votre personnage d’étranges informations concernant une guerre en cours contre les Envahisseurs Mentaux, pour laquelle il aura éventuellement besoin de votre aide.

Faut-il tuer le Visiteur Nocturne ?

En accomplissant la mission de Lae’zel dans Baldur’s Gate 3, elle vous demandera de l’aider à trouver les Githyanki et de demander leur aide pour retirer le parasite. Après avoir trouvé les Githyanki, vous rencontrerez Vlaakith, la reine de Lae’zel, qui vous dira d’entrer du Prime et de tuer le prisonnier qui y est enfermé.

Larian Studios

Vous découvrirez rapidement que le Visiteur Nocturne, que vous connaissez déjà, vous attend à l’intérieur et que vous aurez l’opportunité de le tuer pour de bon. Si vous décidez de le tuer, il se guérira tout seul et sera très contrarié que vous ayez cru aux mensonges de Vlaakith.

Il vous révélera également que la reine des Githyaki avait prévu de le tuer, puis de vous trahir en s’en prenant à vous et à votre groupe au camp.

Si vous choisissez de désobéir à Vlaakith, Lae’zel quittera votre groupe et vous devrez la tuer. Cependant, vous pouvez accepter la mission de la Reine, entrer dans le Prime, écouter le Visiteur Nocturne, puis décider de partir, sans lui faire de mal.

Si vous choisissez de ne pas nuire au Visiteur Nocturne, vous devrez combattre pour sortir de la crèche des Githyanki, mais vous pourrez tenter de garder Lae’zel dans votre groupe, quitte à utiliser un jet de persuasion et vous assurer que le Visiteur Nocturne ne se fâche pas.

