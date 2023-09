Baldur’s Gate 3: Comment battre Olivier à cache-cache

Dans Baldur’s Gate 3 certains objets ne peuvent s’obtenir qu’en accomplissant des quêtes annexes. Si vous relevez le défi d’Olivier, vous recevrez un objet qui vous sera très utile pour la suite de votre aventure. Voici tout ce que vous devez savoir pour battre Olivier à cache-cache dans Baldur’s Gate 3.

Baldur’s Gate 3 regorge de récompenses cachées qui ne deviennent accessibles qu’en accomplissant des quêtes assez atypiques. La quête “Battre Olivier à cache-cache” est une de ces missions inattendues qui peut être difficile à compléter, mais le jeu en vaut la chandelle ! Les braves qui en triomphent se verront récompensés par un prix unique qui ne peut être trouvé nulle part ailleurs.

Où trouver Olivier dans Baldur’s Gate 3 ?

À l’approche de la fin de l’Acte 1 de Baldur’s Gate 3, vous devrez explorer l’emplacement du Champ de Bataille en Ruine. C’est là que se trouve Olivier, un enfant tieffelin infecté par la malédiction de l’ombre qui vit dans la “Maison en ruine”.

Lorsque vous commencez à parler à Olivier, il vous demandera de jouer à cache-cache en échange d’un objet magique puissant. Si vous refusez, il se mettra en colère et vous fera passer un sale quart d’heure.

Après avoir accepté de jouer à cache-cache avec Olivier, il deviendra invisible et se cachera derrière le chariot devant la maison. Vous pourrez le repérer en surveillant le mot “Invisible” qui le suivra lorsqu’il se cachera.

Larian Studios

Après que Olivier ait fini de se cacher, cherchez autour du chariot et passez un test de Perception pour repérer Olivier. Une fois trouvé, le jeune tieffelin sera en colère d’avoir été battu si facilement, et il vous défiera de jouer à nouveau. Si vous refusez, sa famille attaquera votre groupe, mais si vous acceptez de jouer à nouveau, il augmentera la mise et vous demandera non seulement de le trouver, mais aussi d’éviter les membres de sa famille.

Dans cette nouvelle partie, vous serez en mode tour par tour et vous pourrez voir ce que font les membres de sa famille. Assurez-vous que les membres de votre groupe restent à l’intérieur de la maison, accroupis et cachés dans un coin pour éviter d’être détectés.

Choisissez un personnage pour trouver Olivier et cherchez-le au même endroit où vous l’avez rencontré pour la première fois. Vous pourrez voir comment Olivier se déplace à différents endroits à chaque tour, mais il finira par revenir à cet endroit.

Si vous placez votre personnage là-bas, dissimulé, vous pourrez attraper Olivier sans qu’il s’échappe. Le garçon sera en colère d’avoir été trouvé à nouveau, mais il vous donnera le prix qu’il avait promis.

Quelle est la récompense ?

Une fois que vous aurez battu Olivier à deux reprises, il vous donnera l’Anneau des Ombres. Cet objet peu commun permet de lancer le sort “Passer Sans Laisser de Trace” une fois par jour.

Si vous ne parvenez pas battre Olivier à cache-cache, tout n’est pas perdu. Si vous l’emportez contre sa famille dans un combat, il vous donnera également cet objet en récompense pour avoir fini à la deuxième place.