L’Amulette de marquage de Baldur’s Gate 3 reçoit enfin de l’attention de la part des joueurs qui pensent que “trop de gens sous-estiment” cet objet magique rare.

Les amulettes jouent un rôle essentiel dans de nombreux builds de personnage dans Baldur’s Gate 3. Certaines, à l’image de l’Amulette de santé exceptionnelle, figurent dans l’équipement de la grande majorité des joueurs une fois obtenue.

Cependant, tous les objets magiques ne reçoivent pas leur juste part d’éloges de la part de la communauté. En effet, l’Amulette de marquage est le parfait exemple d’équipement surpuissant que la majorité des aventuriers envoient au campement ou vendent sans se rendre compte du potentiel dévastateur de l’objet.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Les joueurs de Baldur’s Gate 3 peuvent récupérer l’amulette en question sur A’jak’nir Jeera, dans la Crèche Githyanki en fin d’acte 1. A’jak’nir Jeera est une marchande souvent visitée pour les Gants de dextérité qu’elle vend. Néanmoins, la tuer permet de récupérer entre autres l’Amulette de marquage.

L’équiper débloque le sort Marquage des faibles, qui impose une vulnérabilité aux types de dégâts contondants, perforants et tranchants sur un ennemi pour une attaque.

L’article continue après la publicité

Larian Studios

Une vidéo de gameplay partagée par l’utilisateur Reddit zzalotpreacheryvanna démontre la puissance de l’Amulette de marquage, si efficace que le joueur en a fait son “nouvel objet préféré”. Dans la vidéo, on voit tout simplement un paladin tuer en un seul coup le boss Yurgir, du haut de ses 136 PV. Évidemment, l’Amulette de marquage et plus précisément le sort Marquage des faibles a un énorme rôle à jouer dans ce haut fait.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Dans les commentaires suivants, le Redditor a déclaré que l’Amulette “double simplement les dégâts infligés”.

Des internautes se sont amusés à souligner que, malgré la vidéo impressionnante, le Paladin est loin d’être le meilleur utilisateur de cette amulette. En effet, le Châtiment Divin qui constitue une grande partie des dégâts de la classe inflige des dégâts Radiants, qui ne sont donc pas doublés par la vulnérabilité offerte par l’amulette.

L’article continue après la publicité

De fins stratèges ont donc conseillé d’utiliser l’Amulette sur un Roublard, dont les Attaques sournoises infligent des dégâts du même type que l’attaque qui les déclenchent… des dégâts bien physiques donc, qui profitent de la vulnérabilité.

L’article continue après la publicité

Néanmoins, n’importe quelle classe martiale – surtout si elle utilise Cogneur Lourd et Chance des Royaumes Lointains – peut faire des miracles avec l’Amulette de marquage. Si l’auteur du post Reddit en a fait démonstration sur le pauvre Yurgir, la majorité des boss de Baldur’s Gate 3 peuvent subir le même sort.

L’article continue après la publicité

Afin de vous assurer une utilisation optimale de cette amulette, souvenez-vous que la vulnérabilité s’applique par une Action bonus et ne dure qu’une attaque. Néanmoins, tous les dégâts contondants, perçants ou tranchants déclenchés par cette attaque (Attaque sournoise ou Marque du chasseur par exemple) auront droit aux dégâts doublés. De plus, si vous portez deux armes et attaquez en ayant activé l’option Combat à deux armes, les deux coups portés profiteront de la vulnérabilité.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Bien qu’elle ne reçoive pas beaucoup d’attention, il est clair que l’Amulette de marquage est un objet surpuissant que les joueurs ne devraient pas négliger.