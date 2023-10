L’âge d’Ombrecœur découvert sur Baldur’s gate 3, les fans n’en reviennent pas

Des dialogue de Baldur’s Gate 3 donnent de précieuses informations sur l’âge des différents compagnons. Si vous pensiez qu’Ombrecœur avait la vingtaine, vous êtes bien loin de la vérité.

Les univers relevant de la fantasy sont bien souvent peuplés de différentes races, aux caractéristiques physiques et culturelles différentes, mais aussi à la longévité variée.

Baldur’s Gate 3 ne fait pas exception à la règle. Directement ancré dans l’univers de Donjons et Dragons, plus précisément des Royaumes Oubliés, le RPG à succès permet de jouer des humains, des elfes, des nains, des gnomes, et bien d’autres races devenues des classiques du genre.

Cette diversité de races se retrouve d’ailleurs parmi les compagnons recrutables lors de l’aventure BG3. Si une poignée d’entre eux sont des humains, on trouve aussi la githyanki Lae’Zel, la tieffeline Karlach ou la demi-elfe Ombrecœur.

C’est justement Ombrecœur, la prêtresse de Shar tant aimée de la communauté, qui a pris à revers de nombreux fans. Si beaucoup pensaient que la clerc avait une vingtaine d’années, la réalité est toute autre.

Ombrecœur est bien plus âgée que ce que la plupart des joueurs de Baldur’s Gate 3 imaginaient.

En partageant la capture d’écran d’un dialogue impliquant Ombrecœur sur Reddit, un utilisateur a réalisé qu’elle était bien plus âgée que ce qu’il croyait. Dans la discussion, la clerc explique : “Toutes ces choses me concernent… quarante années de ma vie, documentées comme si j’étais une sorte de spécimen.”

À la grande surprise de beaucoup, il est devenu clair qu’Ombrecœur a plus de 40 ans.

Bien que cela ait choqué nombre de personnes qui la croyaient dans la vingtaine, des internautes ont rapidement expliqué la raison probable de l’allure de jeune femme du personnage : sa race.

Dans Donjons & Dragons, les demi-elfes ont une espérance bien supérieure aux humains. Si cette race hybride d’humain et d’elfe peut souvent atteindre les 180 ans, son vieillissement ne fait pourtant pas consensus.

Certaines sources indiquent qu’ils vieillissent au même rythme que les humains, d’autres indiquent que leur vieillissement est bien plus lent. C’est ce second cas qui semble avoir été choisi par Larian, ce qui expliquerait comment Ombrecœur semble avoir 20 à 30 ans, alors qu’elle est en réalité plus proche des 50 ans.

Quel est l’âge d’Ombrecœur dans Baldur’s Gate 3 ?

Le jeu ne donne aucune réponse précise et définitive à cette question. Néanmoins, il est possible d’utiliser les informations distillées par la clerc tout au long de l’aventure pour se faire une idée.

Maintenant que l’on sait que sa vie a été “documentée” pendant 40 ans par le culte de Shar, reste à savoir à quel âge elle a rejoint les disciples de la dame sombre.

Cette réponse, on la connait, puisqu’Ombrecœur elle-même peut délivrer cette information en évoquant son passé. Dans cette discussion, on apprend qu’elle avait 9 ans lorsque le triste événement qui l’a menée au culte de Shar s’est produit.

Si l’on ajoute à cela les quelques semaines de mission qui ont conduit Ombrecœur jusqu’au nautiloïde, et d’éventuelles précisions, on peut facilement estimer que la demi-elfe a environ 50 ans.