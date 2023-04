Tier List Apex Legends : Les meilleures légendes de la Saison 16

Il y a dorénavant 23 Légendes disponibles dans Apex Legends. Afin de vous aider à faire votre choix, découvrez notre tier list des meilleurs personnages en Saison 16.

Apex Legends a fait beaucoup d’efforts afin de s’assurer que tous les personnages jouables d’Apex Legends aient de puissants atouts qui les rendent uniques, viables et intéressants à jouer.

Au fil des saisons et des mises à jour, Respawn Entertainement apporte des ajustements à ses Légendes afin de s’assurer que toutes soient jouables. Néanmoins, il serait bien naïf de croire que tous les personnages se valent dans Apex Legends. Malgré tous les efforts du studio, certains sont toujours plus puissants, plus polyvalents et plus efficaces.

Tier List Apex Legends | Saison 16

Tier S Bloodhound, Valkyrie, Seer, Horizon Tier A Ash, Caustic, Wraith, Lifeline, Octane, Loba, Gibraltar Tier B Catalyst, Wattson, Bangalore, Maggie, Newcastle, Pathfinder Tier C Vantage, Revenant, Fuse, Mirage Tier D Rampart, Crypto

Tier S

Les Légendes les plus efficaces du jeu, qui disposent de particularités qui les rendent très (trop ?) puissantes et avec lesquelles il est difficile de rivaliser.

Bloodhound

Malgré l’absence totale de compétence de dégâts, Bloodhound est toujours aussi dominante dans Apex Legends. Son kit lui permet de traquer ses ennemis et d’avoir une connaissance parfait de ce dans quoi elle s’embarque.

Choisir quand et comment engager un combat : voilà ce qui donne à Bloodhound l’ascendant dans nombre d’affrontements

Valkyrie

Valkyrie dispose d’énormes atouts, comme une mobilité verticale hallucinante et la capacité de redéployer toute son équipe. Avec des outils aussi efficaces, Valkyrie peut tourner nombre de situations à son avantage.

Seer

Seer est une légende très puissante, particulièrement efficace pour récolter des informations sur les déplacements ennemis. Il se paye même le luxe de pouvoir interrompre les actions ennemies.

Horizon

Depuis sont introduction en Saison 7, Horizon a très souvent été une légende figurant dans le top des Tier Lists. Plusieurs nerfs se sont dressés sur sa route, ce qui ne l’empêche pas d’être l’un des meilleurs personnages en ce moment.

Tier A

Des Légendes très efficaces, avec un kit de compétence utiles et qui leur assure une bonne efficacité.

Ash

Ash a fait une entrée fracassante en Saison 11 ! Avec un mix parfait de récolte d’information et de mobilité, cette légende est devenue particulièrement populaire… et elle es diablement efficace !

Caustic

Un buff, un nerf, un nouveau buff… Caustic aura fait le yoyo dans les tier lists, et il s’installe finalement près du sommet ! Respawn semble avoir trouvé la bonne balance entre la puissance de ses poisons et la frustration qu’il engendrait.

Caustic inflige des dégâts conséquents, et il est toujours aussi difficile à déloger dans les environnements fermés.

Wraith

Longtemps abonnée au sommet de la Tier List, Wraith a perdu un peu de sa superbe. Si cette légende ultra mobile a perdu un peu de sa superbe, elle reste une puissante combattante à la popularité indéniable.

Lifeline

En terme de soutien pur, personne n’arrive à la cheville de Lifeline ! Relever deux alliés en même temps, soigner… le tout en continuant de combattre ! Si Lifeline manque certainement de potentiel offensif, tout le monde adore la voir dans son équipe, et son impact sur le bon déroulement d’une partie est indéniable.

Octane

Demandez à des joueurs d’Apex Legends quel est le personnage au gameplay le plus fun, ils vous répondront certainement Octane ! En plus d’avoir un kit récompensant le gameplay ultra agressif, Octane est diablement efficace pour semer le chaos sur le champ de bataille.

Loba

Nettement plus efficace qu’à ses débuts, Loba est désormais une légende tout à fait viable ! En plus de pouvoir loot plus efficacement que quiconque, elle dispose maintenant d’une capacité de mobilité digne de ce nom.

Gibraltar

Malgré sa taille imposante qui fait de Gibraltar une cible facile, le colosse a tellement d’outils défensifs que peu de situations sont à son désavantage. Une bonne utilisation de son passif, de son dôme ou encore de son ultime suffisent bien souvent à donner un avantage considérable à vote équipe.

Tier B

Les Légendes viables mais dont les compétences manquent parfois un peu d’impact ou sont trop situationnelles.

Catalyst

Catalyst est une légende redoutable lorsqu’elle a l’occasion de tenir une position avec ses puissantes capacités défensives. Malheureusement, son kit peine à trouver son utilité lorsqu’elle doit réellement passer à l’offensive.

Wattson

Wattson est une excellente légende, mais qui manque cruellement de polyvalence. Tout dans son kit l’incite à adopter un gameplay défensif, basé sur le contrôle d’une position. Malheureusement, s’installer bien au chaud dans un bâtiment n’est pas toujours la meilleure solution.

Bangalore

Bangalore dispose d’un kit particulièrement polyvalent, mais c’est justement cette polyvalence qui la prive de réelles forces permettant d’établir un plan de jeu. Toujours utiles mais rarement décisives, les capacités de Bangalore manquent toujours un peu de punch.

Mad Maggie

Maggie est une légende extrêmement intéressante dont le kit de capacités a effrayé nombre de joueurs à sa sortie. Néanmoins, ses Pointes Perçantes pas toujours faciles à utiliser et son passif à la portée raisonnable empêchent Maggie de réellement se démarquer du lot.

Newcastle

Le kit entier de Newcastle est tourné autour de la protection de ses alliés. Si ce gameplay atypique est particulièrement rafraichissant, il ne permet malheureusement pas à Newcastle de briller dans un jeu où tout va très vite, et où vous n’aurez pas toujours l’opportunité de réellement aider vos alliés.

Pathfinder

Le robot ultra mobile a longtemps dominé la meta d’Apex Legends avant d’avoir droit à des nerfs. S’il est toujours le roi du grapin, d’autres légendes sont à peine moins mobiles que lui tout en offrant bien d’autres forces à leur équipe.

Tier C

Loin d’être inutiles, ces Légendes peinent à s’imposer via leurs compétences, et il faut beaucoup plus d’efforts pour réussir avec ces personnages qu’avec certains de leurs congénères.

Vantage

Si vous aimez le son délicat des tirs de sniper, Vantage est conçue pour vous ! Malheureusement, les légendes au gameplay ultra spécifique peinent à réellement se démarquer dans la meta, et Vantage ne fait pas exception à la règle.

Revenant

Revenant est une légende très particulière. En effet, son Ultime a tellement de potentiel que le reste de son kit se doit d’être relativement faible. En résulte un personnage moyen, qui peut briller avec son Ultime lorsque la situation le permet mais qui peine à d’imposer le reste du temps.

Fuse

Fuse est un personnage particulièrement offensif, mais qui manque cruellement de punch ! S’il inflige de bons dégâts, il aurait besoin de plus de mobilité, de soutien ou de n’importe qui le rendrait plus imprévisible. Malheureusement, les compétences apportant uniquement des dégâts sont rarement suffisantes pour se démarquer dans Apex Legends.

Mirage

Auparavant extrêmement faible, Mirage est sur la bonne voie… mais on est encore loin du rang S ! Son ultime a gagné en utilité, et Mirage est plutôt bon pour surprendre ses ennemis et se sortir de situations difficiles. Reste que nombre de légendes font ça mieux que lui, et qu’il n’apporte pas grand chose à son équipe.

Tier D

À chaque meta, quelques légendes sont malheureusement à la traîne et peinent à rivaliser avec les autres personnages. S’il est tout à fait possible d’obtenir des bonnes performances avec ces légendes, elles vous demanderont beaucoup d’efforts pour des résultats pas toujours à la hauteur.

Rampart

Après plusieurs Saisons dans l’ombre, Rampart est meilleure que jamais… mais encore à des années lumières des meilleures légendes du jeu. Elle peut désormais se déplacer pendant son Ultime, ce qui résout un peu son problème de mobilité. Malheureusement, elle manque toujours d’un petit quelque chose pour vraiment sortir du lot.

Crypto

L’Expert en surveillance ne l’est malheureusement que sur le papier. Bloodhound comme Seer sont largement plus efficaces que le pauvre Crypto pour collecter des informations dont la mécanique de drone est bien trop contraignante.

Cette tier list représente notre avis sur le potentiel actuel des 23 Légendes d’Apex Legends. Cette dernière est évidement amenée à évoluer à mesure que la méta évolue et que les mises à jour viennent affiner l’équilibrage.