Patch note Saison 23 Apex Legends : rework de Lifeline, armes cosmiques, équilibrage…

La Saison 23 d’Apex Legends n’introduit pas de nouvelle Légende, carte ou arme, mais elle apporte tout de même de nombreux changements excitants.

Le grand titre de cette Saison 23 est le rework de Lifeline, ainsi que les améliorations générales pour les Légendes de soutien, qui reçoivent enfin un peu d’attention cette saison.

Même s’il n’y a pas d’arme inédite ajoutée au pool de loot, de nouvelles surprises sont là avec les reliques de faille qui introduisent pour la première fois dans le jeu des armes de l’univers Titanfall et Apex.

Comme toujours, cette mise à jour inclut de nombreux ajustements d’armes, de modifications d’accessoires hop-up et d’améliorations de la qualité de vie pour les joueurs.

Du côté du mode classé, peu de changements drastiques cette saison, mais quelques ajustements aux coûts d’entrée, ainsi qu’une nouvelle fonctionnalité de transparence qui affiche les rangs des joueurs au chargement de la partie.

Mais sans plus attendre, voici le contenu de la mise à jour de la saison 23 d’Apex Legends : Abysses cosmiques.

Patch note Saison 23 d’Apex Legends

Nouveau mode : Retour aux sources

Remontez le temps jusqu’à l’expérience par laquelle tout a commencé : Retour aux sources. Ce nouveau mode à durée limitée plonge les joueurs et les joueuses dans la version originale d’Apex Legends datant de 2019 : ce sont les armes, les Légendes, les capacités, les règles et la carte à l’ancienne qui ont tout déclenché. Dites adieu au blindage évolutif et aux optimisations de Légende : vous ne pourrez compter que sur vos aptitudes et votre matière grise pour tirer votre épingle du jeu.

Si vous avez envie de l’ambiance old-school d’Apex ou si vous voulez simplement savoir comment tout a commencé, c’est le meilleur moment pour découvrir où sont nées les Légendes. Relevez les défis de Retour aux sources pour débloquer des Légendes et gagner une série de récompenses incluant des packs Apex. Préparez-vous à ressentir de nouveau toute l’exaltation des premiers combats qui ont fait la légende des Jeux Apex !

Réanimation de Lifeline

Respawn Entertainment

La secouriste emblématique des Terres Sauvages incarne désormais une nouvelle menace sur le front ! Lifeline se lance dans l’action avec un nouvel équipement agressif, la capacité de téléporter DOC vers vos alliés, de planer pour une mobilité inégalée et de déployer un champ de force indestructible qui augmente l’efficacité des soins pour votre escouade. Lifeline ne se contente pas de sauver des vies, elle fonce tête baissée vers le podium des Jeux Apex !

Passif : Vol de combat

Maintenez SAUT en l’air pour utiliser DOC afin de planer brièvement.

Déployez un drone-médecin pour réanimer vos équipiers, permettant ainsi à Lifeline de défendre l’escouade.

Capacité tactique : Drone-médecin DOC

DOC soigne les alliés proches. Une fois déployé, DOC peut suivre des alliés.

Ultime : Halo-DOC

Lancez DOC pour activer le système d’halo-bouclier. Tous les joueurs et joueuses à l’intérieur utilisent les consommables de Santé et de Bouclier plus rapidement.

Améliorations

Abysses cosmiques : niveau 2 Vol prolongé La durée de vol de DOC est augmentée de 1,5 s. Pack de batteries Stockage des batteries : +1.

Nombre de batteries affiché sur les caisses de frag. Abysses cosmiques : niveau 3 Radio améliorée Portée d’assignation de DOC accrue de 50 %. Réinitialisation tactique+ Délai de rechargement de votre capacité tactique réduit de 10 s.

Reliques de faille

Les reliques de faille proviennent d’une faille céleste instable, créant une déchirure temporaire dans la réalité qui fournit aux concurrents des Jeux Apex des armes puissantes et un nouvel objet d’emplacement de survie, les kits de boost, qui pourraient bien vous donner le coup de pouce dont vous avez besoin. On peut dire qu’ils portent bien leur nom. Procurez-vous le lance-grenades EPG-1 avec des dégâts de zone et des capacités de « rocket-jumping ». Découvrez des accessoires hop-up exotiques comme le Vol de vie, qui vous soignent à chaque coup réussi et vous redonnent instantanément de la santé et de l’armure quand vous réalisez un tir à la tête.

Des reliques de faille apparaîtront aléatoirement tout au long de chaque partie, à travers plusieurs manches. Ils seront faciles à repérer pour vous et vos ennemis, et ils vous informeront également si une équipe ennemie y est arrivée en premier. Détruisez la Relique de la Faille pour recevoir votre récompense, mais attention, l’anneau perturbe leur stabilité.

Nouveauté : Aptitudes de classe soutien

La saison dernière, nous avons accordé aux classes Reconnaissance et Contrôle des aptitudes de jeu uniques pour les aider à définir leurs domaines d’expertise dans le jeu. Cette saison sera la saison de la classe Soutien !

Avec la mise à jour de Lifeline, la classe de Soutien obtient sa propre spécialisation grâce à deux nouveaux avantages : « Expertise en soins » et « Expertise en réanimation » ; renforçant ainsi leur rôle de réinitialisation et de récupération au sein de l’équipe, et poursuivant nos efforts pour donner plus de sens et d’identité aux classes dans Apex.

Les Légendes de soutien conserveront toujours l’accès à des caisses de butin agrandies (caisses bleues), mais dans un esprit de soutien, la création de bannières n’est plus une aptitude de classe exclusive, mais sera accessible à toutes les Légendes.

Aptitudes de classe Soutien

Expertise en soins Les Légendes de soutien se déplacent désormais à pleine vitesse de marche pendant qu’elles soignent. La quantité de soins prodigués par les petits objets de soin est doublée.

Expertise en réanimation Les Légendes de soutien ont désormais des réanimations 25 % plus rapides (4,5 s) et octroient une régénération de santé à leur allié en cas de réanimation réussie. Cette régénération de santé rétablira la santé complète d’un allié, mais peut être annulée par les dégâts subis Les Légendes de soutien bénéficieront également de cette régénération de santé si elles sont réanimées. De plus, la création de bannières et les caisses de frag alliées font désormais apparaître une balise de réapparition mobile. Les Légendes de soutien peuvent voir les balises de réapparition mobiles à l’intérieur des caisses de frag.



Si possible, la collecte de bannières récupérera automatiquement une balise de réapparition mobile dans une caisse de frag alliée (ne remplacera pas l’objet de survie actuel).

Améliorations de l’affichage des compétences

Abysses cosmiques apporte de la nostalgie, mais nous apportons également quelque chose de nouveau : des améliorations de l’affichage des compétences. Cette nouvelle fonctionnalité affichera l’équilibrage de chaque partie et sera mise à jour en direct au fur et à mesure que chaque joueur ou joueuse se lancera dans la partie, vous donnant une répartition réelle du rang de tous et toutes.

Cet article n’est que le dernier en date dans notre évaluation et notre amélioration continues des parties classées. Les joueurs et les joueuses recherchaient plus de transparence et d’équité dans leurs parties, et c’est notre prochaine étape.

Nouvelle mêlée universelle : Griffe du rapace

Respawn Entertainment

Enrichissez votre arsenal avec la Griffe du rapace, un tout nouvel objet cosmétique de mêlée universel. Débloquez la Griffe du rapace dans la boutique Mercenaire du Vide du 5 novembre 2024 au 7 janvier 2025.

Après avoir acquis ce nouveau cosmétique universel, vous pouvez débloquer la caisse de frag Chambre de cristal, ainsi que 5 autres variantes mortelles et leurs caisses de frag assorties. Après le 7 janvier 2025, la Griffe du rapace sera disponible dans la boutique Mythique Saisissez cette occasion unique de vous procurer cette arme de mêlée iconique, aussi belle que puissante.

Patch note complet

Mises à jour de l’équilibrage

Sens du combat

Meilleure sensibilisation à l’état de santé et retour d’information

Ajout de répliques pour les joueurs ou joueuses à faible niveau de santé.

Ajout de répliques pour les joueurs et joueuses à court de boucliers.

Ajout d’une invite de commande pour se soigner lorsque les joueurs ou joueuses sont à court de santé.

L’icône de l’ATH de soin clignote désormais lorsque les joueurs ou les joueuses ont une santé faible.

Meilleure sensibilisation à l’état des munitions et retour d’information.

Ajout de répliques pour signaler que les joueurs et les joueuses sont à court de munitions.

Le compteur de chargeurs de munitions clignote en rouge lorsqu’il est dans un état critique

Abaissement de la position de l’affichage des munitions faibles sur l’ATH

Les lignes vocales et les invites à l’écran peuvent être activées/limitées/désactivées dans les paramètres. L’option limitée offre une cadence moins fréquente pour les lignes vocales et les invites à l’écran, respectivement.

Note de l’équipe de développement : nous poursuivons le travail entamé la saison dernière pour mieux faire connaître l’état du jeu et, cette fois-ci, nous nous attaquons à l’état de santé. Ces mécanismes supplémentaires de rétroaction sont incroyablement utiles pour certains, mais peuvent être accablants pour d’autres. L’ajout d’un menu de paramètres permet aux joueurs et aux joueuses de personnaliser au maximum leurs besoins lorsqu’ils jouent à Apex.

Pack de soutien

La Devotion revient dans le butin au sol Réduction du délai de rotation Le tir au jugé inversé se resserre plus lentement et est moins précis Suppression de l’emplacement Turbochargeur

Le Havoc rejoint le pack de soutien Tir au jugé amélioré Taille du chargeur portée à 36. Dégâts accrus à 19 (au lieu de 18) Sélecteur de tir : Tir laser Consommation de munitions élevée Précision mortelle Des dégâts dévastateurs



Rotation des armes d’or

C.A.R., Hemlock, L-STAR, Longbow, Mastiff

Mises à jour du gameplay

Stations de fabrication

Toutes les Légendes peuvent désormais créer des cartes de bannière.

Réinitialisation des caisses de butin

Si un joueur ou une joueuse se trouve près d’une caisse pendant la phase de réinitialisation, cette caisse de butin éjectera désormais du butin (même si cette caisse n’a pas été ouverte récemment)

Les caisses en or génèrent désormais moins d’équipement doré.

Note de l’équipe de développement : Même après avoir ajouté la logique “les caisses récemment ouvertes éjectent du butin” lors de la dernière mise à jour, nous constatons toujours des problèmes où les joueurs et joueuses se précipitent pour obtenir cet accessoire ou ce sac à dos qu’ils ont vu de loin dans une caisse ouverte, et la caisse de butin se referme brusquement, empêchant la collecte. En ajoutant une vérification de proximité, le simple fait d’être près d’une Caisse de butin pendant la réinitialisation garantira que vous pouvez obtenir ce que vous voulez.

Mises à jour des caisses mythiques

Il est désormais plus facile de les suivre et de les signaler à travers les murs.

Amélioration de la logique pour vérifier si l’arme que vous possédez est déjà une arme d’or et accorder à la place une amélioration différente.

L’emplacement est désormais annoncé avant l’apparition, est marqué sur les cartes mini et complètes, et un avertissement est émis dans le jeu

Délai d’ouverture réduit à 10 s (au lieu de 11).

Mise à jour des icônes des caisses mythiques pour plus de clarté et de cohérence.

Note de l’équipe de développement : les caisses mythiques représentent un gros gain de puissance pour l’équipe qui les ouvre, mais elles peuvent parfois ressembler à une loterie lorsqu’elles apparaissent, ce qui laisse peu de place au contre-jeu. Nous envoyons maintenant un message à l’ensemble de la partie lorsqu’elles apparaissent, dans l’espoir de donner aux joueurs et aux joueuses la possibilité de choisir activement de poursuivre la caisse s’ils le souhaitent. Ce choix éclairé devrait sembler plus équitable qu’il ne l’a été par le passé.

Munitions et accessoires

Accessoires hop-up

Chargement intelligent S’active désormais à 0 munitions. S’attache désormais au Sentinel

Générateur de blindage Temps de recharge du bouclier réduit à 10 s (au lieu de 12) Réduction de la fréquence d’apparition

Munitions Hammerpoint Réduction de la fréquence d’apparition



Note de l’équipe de développement : Nous avons rééquilibré certains taux d’apparition des Hop-Up pour compenser la puissance qu’ils apportent *tousse* Hammerpoints *tousse*. Nous aimons l’écart de puissance et la façon dont ils ont configuré leurs armes respectives pour la fin de la partie, mais la régularité avec laquelle ils étaient disponibles semblait un peu trop élevée.

Armes

EMG L-STAR

Dégâts accrus à 18 (au lieu de 17)

Les chargeurs dorés réduisent désormais davantage le temps de refroidissement que les chargeurs violets.

Animations de refroidissement lissées

Note de l’équipe de développement : la L-STAR n’a jamais vraiment bénéficié des chargeurs dorés car elle n’a pas de rechargement traditionnel. Pour lui montrer un peu d’amour, nous avons amélioré les chargeurs dorés du L-Star, ce qui devrait en faire une trouvaille plus intéressante que les chargeurs violets. De plus, nous avons effectué des travaux d’animation pour rendre le tir plus fluide ; notamment lors de l’appui léger sur la gâchette, une spécialité du L-STAR.

Longbow

Dégâts augmentés à 60 (au lieu de 55)

Note de l’équipe de développement : Le Longbow ne correspondait plus vraiment à l’idée que l’on se fait d’un fusil de précision ces derniers temps, nous avons donc décidé d’augmenter ses dégâts pour renforcer son importance et lui donner une place dans la méta de longue portée. Nous continuerons de surveiller ces changements tout au long de la saison.

P2020

Akimbo uniquement : tir au jugé de base amélioré

Note de l’équipe de développement : dans l’ensemble, nous sommes très satisfaits d’Akimbo et les P2020 sont performants, mais leur régularité globale pourrait être légèrement améliorée pour rester une option compétitive.

Mitrailleuse Rampage

État chargé Augmentation du taux de décroissance Réduction du coût par tir Augmentation significative de la capacité énergétique Charger la Rampage avec une grenade thermique déclenchera également un rechargement



Sentinel

Charger le Sentinel avec le Chargeur boosté équipé (et dans les critères d’activation) surchargera le chargeur suivant comme s’il s’agissait d’un rechargement boosté.

Capacité énergétique accrue

Augmentation de la durée totale d’énergisation

Charger le Sentinel avec une cellule de bouclier déclenchera également un rechargement

Note de l’équipe de développement : le Sentinel est un fusil de précision apprécié, mais il peut être un peu intimidant à utiliser en raison de son gameplay à haut risque et haute récompense. Nous voulions l’ouvrir un peu et le rendre plus facile à utiliser et plus accessible, c’est pourquoi nous avons rendu l’état énergisé un peu plus tolérant et ajouté le Chargeur boosté pour augmenter temporairement la taille de son chargeur.

Mitrailleuse Spitfire

Dégâts accrus à 19 (au lieu de 18)

Note de l’équipe de développement : nos mitrailleuses ont été plus jouées depuis la sortie des générateurs de blindage d’armement, mais elles n’ont pas encore été en mesure de rivaliser avec nos fusils d’assaut plus polyvalents. Ces mises à jour s’inscrivent dans la continuité des efforts visant à en faire des armes principales de valeur.

Peacekeeper

Vitesse du choke augmentée.

Fusil triple

Vitesse du choke accrue.

Cadence de tir légèrement augmentée.

Note de l’équipe de développement : le Fusil triple et le Peacekeeper sont performants dans le méta, mais ils semblent un peu à la traîne par rapport à la concurrence. Ces ajustements devraient les rendre un peu plus réactifs.

Légendes de soutien : nouvelles aptitudes de classe

Expertise en soins Vous avancez à pleine vitesse en vous soignant, les petits objets de soin soignent deux fois plus

Expertise en réanimation Vitesse de réanimation accrue et la réanimation octroie une régénération de santé. Les balises de réapparition mobiles apparaîtront lors de la fabrication de bannières et à l’intérieur des caisses de frag alliées.



Note de l’équipe de développement : les Légendes de soutien sont les piliers réparateurs de l’équipe. Ce sont les légendes qui devraient aider leurs alliés à se réinitialiser et à se rétablir rapidement. Ce changement de classe vise à insuffler une approche plus classique au rôle de soutien, permettant à ces Légendes d’exceller naturellement en guérison et en récupération.

Pour nous assurer que la classe ait l’impression de maîtriser ce domaine, nous voulions faire une déclaration forte sur leur potentiel de récupération. En tant que Soutien, sécuriser une réanimation devrait sembler important. Réduire le temps d’arrêt avant que votre allié ne puisse se réengager est d’une importance qui ne peut être ignorée, lui permettant de se battre immédiatement ou d’utiliser un kit de soin pour être à pleine puissance beaucoup plus rapidement. De même, l’accès aux balises de réapparition mobiles via les caisses de frag et la fabrication de bannières signifie que vous aurez beaucoup moins de difficulté à faire réapparaître un équipier si vous vous êtes accroché pour récupérer une bannière ou si vous avez fait le long trajet jusqu’à une station de fabrication.

Les Légendes de soutien souffrent souvent d’un manque de mobilité ou d’utilité offensive pour rester en vie et supporter correctement l’équipe. S’appuyer sur la capacité de se réinitialiser plus rapidement fait d’eux une force de soutien puissante au combat et leur donne plus d’options pour rester dans le combat eux-mêmes. Ces deux changements sont puissants et nous sommes impatients de voir comment ce rôle plus défini modifie le paysage des légendes dans cette saison axée sur le soutien.

Conduit

Sauvetage rapide Fonctionne désormais sur les caisses de frag des alliés et les fabricateurs lorsqu’une bannière peut être récupérée. Fonctionne désormais sur les balises de réapparition et les balises de réapparition mobiles lorsque vous portez une bannière alliée. Fonctionne désormais sans limite de portée minimale pour les alliés à terre, ce qui permet à Conduit de foncer jusqu’à son ou sa partenaire tombé au combat.

Améliorations – Batterie de mesures : en plus de la batterie supplémentaire, cette amélioration affiche désormais également le nombre de batteries dans les caisses de frag.

Note de l’équipe de développement : la capacité passive de Conduit est idéale pour l’aider à rester avec son équipe. En ce qui concerne son rôle de Légende de soutien, nous avons souhaité étendre cette capacité passive afin d’avoir un impact sur son potentiel de récupération. De plus, nous avons combiné la collecte de batteries et la batterie de mesures en une seule amélioration pour en faire une option plus puissante pour Conduit et d’autres Légendes (Mirage, Lifeline et Horizon).

Crypto

Drone de surveillance : subit désormais des dégâts d’anneau (10 % par instance de dégât d’anneau).

Améliorations – Hors ligne Les joueurs et joueuses à moins de 20 m de Crypto pourront désormais repérer un léger effet de camouflage toutes les 1,5 s pour aider à identifier les Cryptos cachés à proximité La portée et le volume du son en camouflage ont été augmentés.



Note de l’équipe de développement : Hors ligne a été un choix fort et a offert de nouveaux schémas de jeu sauvages et créatifs qui correspondent bien à Crypto, mais cela a également entraîné des frustrations dues à des avantages perçus comme injustes ou à des comportements exploitables du drone. Ces changements ciblés visent à rendre plus facile la recherche de Crypto si vous savez qu’il se trouve dans votre voisinage immédiat, et à décourager les schémas de stationnement en anneau sans enlever l’essentiel de ce que l’amélioration a apporté à Crypto. Vous devrez toujours travailler pour repérer le bug dans la matrice, mais vous passerez beaucoup moins de temps à chercher des collisions invisibles avec lui.

Gibraltar

Dôme protecteur Réduction du temps de rechargement de 30 s à 17 s. L’IEM de Crypto ou la boule de démolition de Maggie ne peuvent plus le détruire.

Améliorations : niveau 2 Renouvellement : supprimé Automatisation : supprimé NOUVEAU – Grand frère : augmente le rayon de la capacité ultime de 20 % NOUVEAU – Rapidité avec les fusils à pompe : vitesse accrue avec les fusils à pompe et rechargement automatique des fusils à pompe après chaque KO

Améliorations – Minibulle : réduit désormais le délai de rechargement à 12 s (au lieu de 25 s).

Onde de choc : niveau 2 Abysses cosmiques : niveau 2 Renouvellement Réanime les alliés avec 50 PV. Grand frère Augmente le rayon de votre capacité ultime de 20 %. Automatisation Rechargez automatiquement vos fusils à pompe après un KO. Rapidité avec les fusils à pompe. Déplacez-vous plus vite avec les fusils à pompe et rechargez automatiquement après chaque KO.

Note de l’équipe de développement : une grande partie de la force de Gibraltar peut provenir de la polyvalence de son dôme. Dans Abysses cosmiques, nous supprimons les contre-mesures strictes et permettons à Gibraltar d’utiliser son dôme plus fréquemment et de tirer davantage parti des nouveaux avantages de classe. Avec l’arrivée du nouveau bonus Expertise en réanimation, nous avons déplacé ses améliorations de début de partie vers des choix offensifs pour profiter de la nouvelle fréquence du dôme ou exploiter la puissance de sa capacité ultime.

Horizon

Améliorations Collection de batteries : supprimée NOUVEAU – Batterie de mesures : en plus de la batterie supplémentaire, cette amélioration affiche désormais également le nombre de batteries dans les caisses de frag.



Onde de choc : niveau 2 Abysses cosmiques : niveau 2 Collection de batteries Affichage du nombre de batteries de bouclier sur les caisses de frag. Pack de batteries Stockage des batteries : +1.

Nombre de batteries affiché sur les caisses de frag.

Mirage

Extravagance : les barres de santé ne s’affichent plus pendant la capacité ultime pour ne pas révéler le vrai Mirage

Améliorations : niveau 2 Faiseur de miracles : supprimé NOUVEAU – Batterie de mesures : en plus de la batterie supplémentaire, cette amélioration affiche désormais également le nombre de batteries dans les caisses de frag.



Onde de choc : niveau 2 Abysses cosmiques : niveau 2 Faiseur de miracles Réanimez les alliés avec une régénération de 75 PV. Pack de batteries Stockage des batteries : +1.

Nombre de batteries affiché sur les caisses de frag.

Note de l’équipe de développement : la nouvelle aptitude Expertise en réanimation de la classe soutien rendait Faiseur de miracles obsolète, nous l’avons donc remplacée par un autre choix mineur axé sur le soutien… pour l’instant.

Newcastle

Bouclier mobile Ne subit plus de dégâts Peut désormais être repositionné même lorsque Newcastle est à terre.

Médecine de guerre : PV de bouclier/rang de réanimation augmentés de +50 % Blanc 300 (au lieu de 200), Bleu 450 (au lieu de 300), Violet/Or 750 (au lieu de 500)

Améliorations : niveau 2 Bouclier renforcé : supprimé NOUVEAU – Hâte du héros : augmente considérablement la vitesse de déplacement lors de la réanimation

Améliorations : niveau 3 Bastion : amélioration des PV du Mur fortifié augmentée à 500 (au lieu de 250) NOUVEAU – Sauveur ultime : Mur fortifié accorde une régénération de bouclier aux alliés dans le rayon d’impact



L’effet de régénération dure 15 s et les dégâts interrompent la régénération pendant 2 s

Ne commencera pas la régénération tant qu’il n’est pas réanimé s’il est à terre.

Onde de choc : niveau 2 Abysses cosmiques : niveau 2 Bouclier renforcé PV du bouclier mobile augmentés de 250. Hâte du héros Vitesse de déplacement accrue lors de la réanimation. Onde de choc : niveau 3 Abysses cosmiques : niveau 3 Faiseur de miracles Réanimez les alliés avec une régénération de 75 PV. Sauveur ultime Les alliés à portée de l’impact bénéficient d’une régénération de bouclier pendant 15 s. Bastion Les PV du Mur fortifié augmentent de 250. Prolonge la durée d’énergisation à 3 minutes. Bastion Les PV du Mur fortifié augmentent de 250. Prolonge la durée d’énergisation à 3 minutes.

Note de l’équipe de développement : avec la nouvelle aptitude Expertise en réanimation et la simplification du bouclier mobile en une version invulnérable, deux des améliorations de Newcastle ont dû être remplacées. Nous avons cherché à exploiter l’aspect soutien de son arsenal avec les deux, en donnant de la vitesse pour réaliser des réanimations plus importantes et en soignant les boucliers pour encourager Newcastle à sauter au secours de ses alliés. De plus, les boucliers de Newcastle sont renforcés cette saison pour permettre à davantage de joueurs et de joueuses de se sentir en sécurité derrière ses sources de protection, quel que soit leur niveau de compétence.

Revenant

Faux fantômes : le bouclier se régénérera désormais jusqu’à 50 PV au lieu de se rafraîchir instantanément après un délai de 3 s

Wattson

Améliorations : niveau 2 Renouvellement : supprimé NOUVEAU – Expertise en réanimation : donne accès à l’aptitude Expertise en réanimation de la classe Soutien



Onde de choc : niveau 2 Abysses cosmiques : niveau 2 Renouvellement Réanime les alliés avec 50 PV. Expertise en réanimation Réanimez les alliés plus rapidement et avec régénération de PV.

Note de l’équipe de développement : la nouvelle aptitude de classe de soutien, Expertise en réanimation, rendait l’aptitude de réanimation multi-classes de Wattson moins pertinente. Nous essayons donc une amélioration assez puissante cette saison et permettons à Wattson de profiter des réanimations améliorées de la classe Soutien. Nous sommes impatients de voir comment ce type de sélection d’améliorations inter-classes influence sa puissance globale, son taux de sélection et l’identité de sa nouvelle capacité de classe en général.

Modes

Retour aux sources

Voyagez dans le temps pour découvrir ce que c’était que de jouer à Apex lors de son lancement. Les modifications suivantes sont destinées à mettre en évidence certaines des différences les plus importantes et ne sont pas complètement inclusives de toutes les modifications. De plus, les améliorations de qualité de vie des versions modernes d’Apex Legends ont été conservées pour une expérience plus fluide.

Changements généraux Carte et points d’intérêt originaux du Canyon des Rois Distribution de butin et objets de butin originaux Les joueurs et les joueuses commencent sans équipement ni objets de soin Les noyaux de bouclier et l’armure évolutive ont été supprimés, chaque pièce d’armure est ramassable uniquement et n’évolue pas Les mécaniques originales d’échange de bouclier sont désormais en vigueur. Timings et dégâts de l’anneau d’origine

Changements des Légendes Aucune aptitude de Légende basée sur la classe, les aptitudes fortifiées ont été supprimées La majorité des statistiques et des capacités de chaque Légende ont été rétablies à l’équilibrage de la première saison. Réintroduction de la possibilité de sautiller (« bunny hopping ») pendant les soins. Réintroduction du « boost de punch » : frapper le sol derrière vous donne un léger boost de vitesse. Les joueurs et joueuses peuvent sauter à l’infini sur les tyroliennes, jusqu’à 3 interactions avant la suppression du délai de recharge. Les boucliers ne sont pas automatiquement régénérés lors des exécutions, ils sont désormais exclusifs aux armures d’or.

Modifications de l’équipement Les équipements et accessoires conservent leurs réglages d’origine de la première saison. Les objets d’or voient leurs capacités passives remises à leur état d’origine : KO d’or – Auto-réanimation Sac à dos d’or – Guérison rapide Armure d’or – Régénération du bouclier lors d’une exécution (ce n’est plus un trait accordé par défaut) Capacités d’origine sur tous les chargeurs Pas de viseurs laser, de chargeurs de précision, de chargeurs énergétiques (ils n’existaient pas encore !) HopUps originaux : Sélecteur de tir, Choke énergétique, Turbochargeur, Démonte-crâne L’équilibrage des casques a été rétabli lors de la première saison. Les réserves de munitions de l’inventaire ont été modifiées pour correspondre aux capacités d’origine.

Modifications des armes Accessoires d’origine équipés sur chaque arme Réglages d’origine sur toutes les armes, les variantes de Retour aux sources ont été créées pour recréer de manière authentique la sensation du maniement des armes d’origine Tous les tirs au jugé retrouvent leur dispersion beaucoup plus serrée. Toutes les armes d’or équipées originales sont restaurées. Les dégâts globaux des tirs à la tête sont désormais multipliés par 2,0 (à quelques exceptions près). Les armes de caisse originales sont disponibles dans les packs de soutien : Mastiff, Kraber, LSTAR



Tir direct – Réanimation

Inclut des reliques de faille

Rotations du week-end 22-25 novembre 2024 29 novembre – 2 décembre 2024



Trios en réanimation

Inclut des reliques de la Faille

Rotations du week-end 6 décembre – 9 décembre 2024 13 décembre – 16 décembre 2024



Reliques de faille

Les objets disponibles dans les Reliques de faille seront mis à jour régulièrement, avec l’ajout d’une arme supplémentaire et la rotation des kits de boost disponibles.

Kits de boost Vol stationnaire : viser en l’air permettra de planer, de se maintenir en suspension et stabiliser la visée. Réflexe du Vide : les dégâts qui pouvaient mettre KO une personne l’envoient dans le Vide pendant plusieurs secondes, avant de revenir à un niveau de santé critique Régénération réactive : les barres de santé/bouclier se régénèrent progressivement Soin d’escouade : l’utilisation d’un consommable de santé/bouclier l’applique également aux équipiers à proximité Nessies : invoquez des compagnons Nessie pour qu’ils se battent pour vous

Armes de relique Alternator – Relique : Alternator de Retour aux sources modifié avec des munitions désintégratrices Mastiff – Relique : Mastiff de Retour aux sources L-STAR – Relique : L-STAR de Retour aux sources avec une cadence de tir élevée et une capacité de chargeur limitée Spitfire – Relique : variante Retour aux sources avec rechargement rapide, tir au jugé amélioré et munitions lourdes Wingman – Relique : variante Retour aux sources avec Démonte-crâne Prowler – Relique : Prowler avec Sélecteur de tir (automatique) de Retour aux sources avec lunette de haute précision G7 Scout – Relique : G7 de Retour aux sources avec une lunette de précision Répéteur 30-30 – Relique : soigne d’un pourcentage des dégâts infligés aux ennemis et aux monstres Si un tir à la tête est réussit, la santé et l’armure sont immédiatement rechargées en grande partie. Chargeur double intégré Taille du chargeur de 12 Accessoire hop-up Démonte-crâne

Arme spéciale – EPG-1 : lance-grenade à propulsion énergétique directe à tir unique

Rotations des cartes

Parties publiques et classées

Lune brisée

Zone d’orage

Bord du Monde

Mixtape

12 novembre – 16 décembre 2024 MMÉ : Habitat, Station ZEUS, Ville cimetière Contrôle : Siphon de lave, Dôme du tonnerre, Baromètre Course armée : Ville cimetière, Fragment, Wattson

17 décembre – 6 janvier 2024 Grand MMÉ : Habitat, Ville cimetière, Trouble-fête Contrôle : Dôme du tonnerre, Site de production, Siphon de lave Course armée : Fragment, Wattson, Ville cimetière Confinement : Station ZEUS, Monument, Noyau



Parties classées

Réglage du coût d’accès

Coût d’accès inférieur au-dessus du niveau Platine Platine : 45 PC (au lieu de 55 PC) Diamant : 65 PC (au lieu de 70 PC) Maître+ : 90 PC (au lieu de 100 PC)



Modifications de l’affichage des compétences classées

Divulgation des rangs de tous les joueurs et toutes les joueuses de la partie Mises à jour en direct lorsque vous et vos adversaires rejoignez une partie. Affiche la répartition réelle du rang de tous les joueurs et de toutes les joueuses au début de la partie.



Note de l’équipe de développement : cette fonctionnalité a été ajoutée spécifiquement pour résoudre le problème du matchmaking et la perception d’injustice dans les parties. Nous pensons que ce changement donne à nos joueurs et nos joueuses la quantité d’informations nécessaire pour qu’ils se sentent informés de ce qui les attend au moment d’entrer dans une partie.

Graphismes

DirectX 12 n’est plus une version bêta ! Par rapport à DirectX 11, nos données indiquent que DirectX 12 a été à la fois plus rapide et plus stable pour la plupart des joueurs et joueuses, en particulier dans les matchs de BR lorsque le jeu est plus fréquemment limité par le processeur. Correction de la cause principale des saccades et des chutes extrêmes de FPS dans le salon, qui se produisaient lors du préchargement des cartes pour la première fois. Les fréquences d’images peuvent toujours être réduites sur les processeurs bas de gamme, mais elles sont nettement améliorées par rapport à avant. Le curseur devrait désormais être correctement aligné lors de l’utilisation de proportions qui ne correspondent pas à la résolution de l’écran. Les infobulles des menus de l’inventaire et de la caisse de frag devraient désormais être correctement placées lorsque le jeu est en mode plein écran. Amélioration significative des délais de compilation des shaders dans le menu principal et le salon pour les machines avec 4 cœurs ou moins. Sur un processeur à 2 cœurs avec hyperthreading, nous avons constaté que la compilation des shaders pouvait être jusqu’à 5 fois plus rapide. Problème connu restant : le streaming avec niveaux de détail plus élevés pour les modèles peut encore être lent sur des machines très bas de gamme, entraînant des saccades et parfois des modèles manquants ou de mauvaise qualité dans le jeu.

Avec la saison 23, Apex Legends bénéficie des performances supplémentaires de la PS5 Pro. Les joueurs et joueuses peuvent s’attendre à une résolution légèrement supérieure et à des fréquences d’images plus stables, ainsi qu’à une meilleure qualité des modèles en mode Performance (120 Hz)

Corrections de bugs

Toutes les légendes seront désormais débloquées pour le mode Bot Royale.

La capacité ultime de Ballistic accélérera à nouveau l’animation de surchauffe de la L-STAR

Correction d’un problème où les joueurs et les joueuses recevaient une entrave à la visée malgré un bouclier thermique lorsqu’ils étaient hors de l’anneau.

Le générateur de blindage d’armement et le bouclier de bras de Gibraltar devraient désormais respecter la direction du projectile lorsqu’il inflige des dégâts.

Les indicateurs de munitions faibles ne s’afficheront plus à l’intérieur de Soir de combat sur Olympus.

Les joueurs et joueuses seront désormais mis en surbrillance dans le vide lors de l’utilisation du mode performance PS5.

Qualité de vie

Big Maude stocke désormais des Akimbo Mozambiques et des P2020.

Les balises de réapparition mobiles se déploient beaucoup plus rapidement.

Mur fortifié de Newcastle : amélioration pour permettre au mur en expansion d’essayer de se courber davantage (réduit les cas où le mur se termine prématurément dans certains scénarios)

Améliorations des barres de santé et de la fumée Ajout d’un délai de destruction des volumes de fumée pour mieux correspondre à la dissipation des fumées De manière générale, les barres de santé sont moins visibles à travers les bords de la fumée ou pendant la dissipation de la fumée. Légère augmentation de la taille des volumes de fumée pour mieux correspondre aux visuels de fumée



Packs Apex

Packs rétro PdC : nouveau pack à durée limitée contenant des objets de Passe de combat déjà sortis lors d’une saison spécifique

Packs rétro : réapparition du contenu de packs d’événement déjà sortis tels que les packs rétro EC Piraterie, Grande soirée et Chasse légendaire

Navigateur de butin : vous permet de prévisualiser clairement le butin possible, les probabilités, les informations de divulgation et tous les objets déjà possédés, ce qui améliore la visibilité sur les objets pouvant être obtenus.

Ouverture de packs en masse : un moyen plus simple d’ouvrir plusieurs packs qui permet également aux joueurs et aux joueuses de choisir le type de pack qu’ils souhaitent ouvrir. Les joueurs et les joueuses peuvent désormais consulter facilement leur inventaire de packs Apex et la sélection de butin de certains packs, et ont la possibilité d’ouvrir tout ou une partie du type de pack qu’ils souhaitent ouvrir.

Jauge de bonus d’étincelle : gagnez des récompenses à durée limitée en remplissant le compteur à mesure que vous ouvrez les packs éligibles (marqués d’une icône « étincelle »). Cette fonctionnalité sera disponible pendant des périodes limitées au cours de la saison.

Stand de tir

Caisses de frag : les personnes mortes font désormais apparaître des caisses de frag. Chaque joueur ou joueuse ne peut faire apparaître qu’une seule caisse de frag, et la précédente sera dissoute si une autre mort se produit rapidement. La caisse de frag se dissout au bout de 90 secondes.

Mannequins en combat complet – difficile : nouvelle option pour combattre des mannequins en combat complet en mode difficile Ils se mettent à couvert, sont beaucoup plus agressifs et précis avec des tirs, et exécutent des feintes lorsqu’ils sont plus proche d’un joueur ou d’une joueuse Ils utilisent une variété d’armes et peuvent lancer des grenades thermiques

Nessie était un peu en retard pour faire la tournée des bonbons cette année, mais elle a amené une amie pour se rattraper

Source : EA