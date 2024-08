Pré-patch note Saison 22 Apex Legends : nouvelle carte, Akimbo, nerf de l’aim assist…

La saison 22 d’Apex Legends n’ajoutera pas de nouveau personnage, mais elle touche à presque tous les autres aspects du jeu, en introduisant une nouvelle carte, E-District, un nouveau mode ‘Réanimation’, et bien plus encore.

Un nouveau personnage est souvent la tête d’affiche d’une nouvelle saison, mais il n’est pas rare que les développeurs de Respawn fassent une pause dans l’ajout de nouveaux personnages pour se concentrer plutôt sur d’autres aspects d’Apex.

Cette fois, c’est une nouvelle carte qui prend le devant de la scène, mais les joueurs de longue date seront surtout intrigués par certains des changements de gameplay, qui incluent l’ajout du “Sens du combat” dans tous les modes ainsi que le nerf de l’aim assist.

Voici un aperçu des principaux changements à venir dans la saison 22 d’Apex Legends. Le patch note complet sera publié peu avant la date de lancement de la saison, le 6 août.

La suite de cet article reprend le contenu du blog officiel d’Electronic Arts.

Pré-patch note Saison 22 Apex Legends

Nouvelle carte : E-District

Respawn Entertainment Cette nouvelle carte apporte une ambiance cyberpunk nocturne à Apex Legends.

Jetez votre dévolu sur un nouveau site : l’E-District, une carte conçue pour la verticalité ainsi que l’action instantanée et continue. Cette oasis urbaine densément peuplée a connu récemment des blackouts, des émeutes et une attaque chimique dans les laboratoires Humbert. Aujourd’hui, grâce à la générosité du Syndicat Mercenaire, elle a été nettoyée, alimentée et transformée pour votre plus grand divertissement. Chaque pâté de maisons de ce champ de bataille surélevé a une histoire à raconter.

Nouveau mode : Réanimation

Restez sur le pied de guerre plus longtemps avec Réanimation : une nouvelle version des réapparitions, sans bannière ni balise de réapparition. Tant qu’un équipier est encore debout, vous réapparaissez automatiquement en fonction d’un compte à rebours jusqu’au quatrième anneau.

Évidemment, ce n’est jamais aussi facile. Votre compte à rebours de réapparition augmente à chaque mort et à chaque manche. Et si vous et une autre Légende êtes à terre en même temps, vous réapparaîtrez ensemble selon le compte à rebours le plus court. N’importe quel équipier encore en vie peut accélérer le compte à rebours en prenant des mesures agressives comme infliger des dégâts, mettre des ennemis à terre ou les éliminer.

Réanimation démarre avec des parties publiques en Trios dès la sortie d’Onde de choc le 6 août 2024, et Tir direct bénéficiera également de sa variante en Réanimation peu de temps après, lors du premier événement de la saison.

Nouvelle arme : Akimbo

Respawn Entertainment Vous pouvez maintenant manier deux pistolets Mozambique et P2020 en même temps.

Le mode de tir Akimbo débarque dans les Terres Sauvages ! Cette saison, vous pourrez utiliser simultanément deux P2020 ou deux Mozambiques (mais pas un de chaque). Interagissez avec un deuxième P2020 ou Mozambique et vous passerez automatiquement en mode Akimbo.

Les deux P2020 ou Mozambiques bénéficieront alors d’un tir automatique et d’une cadence accrue. Les accessoires seront activés à l’identique sur la deuxième arme (pas besoin de trouver deux chargeurs légers ou deux culasses), mais les optiques seront désactivées.

La taille des chargeurs Akimbo est doublée par rapport à la version simple, mais les temps de rechargement sont plus longs. Lorsque vous visez, au lieu de passer en mode lunette, vous réduisez la dispersion du tir au jugé. Vous pouvez revenir à la version unique de ces armes en activant leur sélecteur de tir, auquel cas vous rengainez la deuxième arme et réactivez l’optique.

Mise à jour : Sens du combat

Il est toujours préférable de garder son sang-froid dans le feu de l’action. Avec Onde de choc, nous enrichissons le Sens du combat de deux nouvelles fonctionnalités : des barres de santé temporaires et des surbrillances qui apparaissent lorsque vous infligez des dégâts à un ennemi. Mais pensez au revers de la médaille : si vous perdez votre cible de vue, sa barre de santé disparaît.

Les ennemis apparaîtront aussi en surbrillance rouge, ce qui les rendra plus faciles à repérer dans le paysage qui les entoure et les différenciera des membres de votre escouade.

Nouveau : Bot royale

Que vous soyez novice, de retour après une pause ou que vous ayez simplement envie de vous améliorer, ce nouveau mode constitue l’arène idéale pour apprendre, pratiquer et perfectionner votre style de jeu en dehors des parties publiques et classées.

Jouez en solo avec des bots alliés ou formez une escouade entièrement humaine pour affronter un petit groupe rassemblant huit escouades de bots ennemis. Et ne vous inquiétez pas pour les MRVN, tout ira bien ! Dominez comme la Légende que vous avez toujours voulu être.

Nouveau : Passe de bienvenue et défis

Avec le lancement d’Onde de choc, les nouveaux joueurs et nouvelles joueuses qui débarquent aux Jeux Apex recevront le nouveau Passe de bienvenue. Le Passe de bienvenue est un ensemble unique de défis conçus pour les aider à acquérir les compétences de base pour réussir en Battle Royale.

Accomplissez des défis pour faire avancer votre suivi de récompenses en gagnant des objets cosmétiques et des jetons légendaires qui vous permettront de débloquer la Légende de votre choix à la fin. Tous les défis de ce suivi peuvent être relevés en mode Bot Royale ou Battle Royale, et vous débloquerez des séries de défis supplémentaires au fur et à mesure de votre progression.

Nerf de l’aim assist

L’aim assist va subir un nerf pour les utilisateurs manette sur PC. Les développeurs ont concédé que l’aide à la visée est actuellement trop puissante, et elle sera donc réduite de 25%.

Et voilà les principaux changements dont nous avons connaissance pour l’instant pour la saison 22 d’Apex Legends. Le patch note complet sera publié à l’approche du lancement de la saison et contiendra des détails précis sur bon nombre de ces changements.