Les joueurs d’Apex Legends perdent patience face à l’inaction contre les tricheurs

Les joueurs d’Apex Legends estiment qu’il est “incroyablement décevant” que Respawn n’ait pas amélioré l’anti-triche du battle royale malgré une vague de correctifs pour la qualité de vie.

Au cours des dernières années, les fans d’Apex Legends ont exhorté Respawn à mettre de côté certaines mises à jour majeures pour se concentrer sur la santé du battle royale. Ils ont demandé l’amélioration des serveurs, un meilleur équilibrage des armes, et une révision générale du jeu.

Eh bien, Respawn a répondu à certains de ces appels. Chaque nouvelle saison ne contient plus systématiquement une nouvelle légende, une nouvelle arme ou une nouvelle carte, avec quelques récentes mises à jour se concentrant sur la refonte des capacités et des fonctionnalités en jeu.

Cependant, une chose qui n’a pas changé publiquement est l’anti-triche. Les joueurs continuent de rencontrer une multitude de tricheurs au quotidien, et ils sont “déçus” par ce fait, car ils veulent que cela change.

« Il est clair que la triche ne s’est pas améliorée cette saison, elle s’est empirée », a déclaré un utilisateur sur Reddit.

« C’était le plus gros problème soulevé, et ils n’ont rien fait pour dissuader les tricheurs. Au contraire, on a l’impression qu’ils les laissent faire pour attirer plus de joueurs. C’est incroyablement décevant, car certaines des récentes modifications ont vraiment redonné vie au jeu, mais je ne peux pas passer outre ce problème. »

De nombreux fans ont rapidement partagé ce sentiment. « C’est déjà vraiment mauvais cette saison, et beaucoup de tricheurs ne cherchent même pas à se cacher. Ils n’ont jamais vraiment eu besoin de le faire, » a déclaré MercilessM3. « Oui, c’est très triste. C’était ma plus grande préoccupation. À ce stade, j’ai l’impression qu’ils ne se soucient tout simplement pas, » a ajouté un autre.

« Exactement, et si vous jouez en classé, vous remarquerez qu’en Diamant, Maître et Prédateur, il y a principalement des tricheurs, » a ajouté un autre joueur. « Cela ne veut pas dire qu’il n’y a pas de joueurs légitimement talentueux dans ces rangs – il y en a. Cependant, il y a un nombre énorme de tricheurs. »

D’autres ont fait valoir qu’il serait “vraiment difficile” d’éliminer complètement les tricheurs. « Je ne comprends pas ce que les gens attendent de Respawn concernant les tricheurs. Ils existent dans chaque jeu, et peu importe les barrières mises en place, les tricheurs trouveront toujours un moyen de les contourner, c’est pour ça qu’ils trichent, » a commenté un utilisateur.

Respawn a déjà sévi contre les tricheurs dans le passé et promis d’autres changements. Espérons donc qu’ils tiennent parole.