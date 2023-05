Ce joueur pro d’Apex Legends atteint le rang Predator d’une façon totalement folle

Le joueur professionnel d’Apex Legends, sweetdreams a récemment réalisé l’exploit incroyable d’atteindre le rang Prédator sans faire le moindre kill afin de prouver à quel point le mode Ranked est déficient.

La nouvelle saison d’Apex Legends vient de débuter avec un tout nouveau système de classement, mais certains joueurs de haut niveau sont déjà convaincus qu’il est défectueux.

Le nouveau système de classement de la saison 17 comprend un MMR caché pour le matchmaking avec des points de Ladder qui remplacent les points de classement et la suppression des divisions saisonnières.

Mais malgré les bonnes intentions de Respawn, les meilleurs joueurs du mode Ranked ne sont pas convaincus par les changements apportés.

Christopher ‘sweetdreams’ Sexton, joueur professionnel de NRG, a alors décidé de prouver que ce système est imparfait.

Et afin de montrer à quel point ce nouveau système ne fonctionne pas, Sweet a réalisé l’incroyable performance d’atteindre en moins de 24 heures le rang Prédator, soit le plus élevé possible avec un total de 0 élimination tout en ne tirant sur personne.

Le rang Prédator sans tirer sur un seul ennemi

Sweet a décidé de relever ce défi sans arme dans le mode Ranked dans le but de prouver à quel point le système est mauvais.

Afin de réaliser ce défi, Sweet a dû se cacher pendant la majorité des parties tout en gagnant 5 par le biais d’exécutions.

Après cette performance, Sweet a demandé à Respawn d’augmenter le nombre de points requis pour atteindre les rangs supérieurs afin de résoudre le problème.

Dans la saison 17, les points requis sont les mêmes pour tous les rangs. Cependant, certains joueurs ont souligné que ce nouveau système est encore frais, la saison 17 ayant été lancée le 9 mai, et qu’il faut lui laisser plus de temps afin qu’il puisse se stabiliser.

Le système de classement d’Apex Legends est un véritable défi pour Respawn, car il faut équilibrer les points d’élimination et les points de placement dans une partie.

Si un joueur élimine 10 ennemis, mais qu’il est éliminé en 15e position, devrait-il alors être classé plus haut qu’un joueur avec une seule élimination qui termine premier ? C’est le débat du moment, mais Sweet et d’autres streamers estiment que l’équilibre actuel n’est pas bon.