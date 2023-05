Apex Legends supporte-t-il la cross-progression ? PlayStation, Xbox, PC, Switch

La cross-progression est une fonctionnalité très demandée parmi les joueurs d‘Apex Legends. Que vous soyez sur console, PC ou Nintendo Switch, voici tout ce qu’il faut savoir sur le sujet.

La cross-progression dans Apex Legends devient de plus en plus désirable pour les joueurs, surtout maintenant que le jeu est disponible sur la majorité des palteformes, de la Nintendo Switch à Steam. La cross-progression n’est malheureusement toujours pas disponible dans Apex Legends, bien que le cross-play le soit.

Avec la cross-progression, les joueurs seraient capables de connecter leurs comptes sur différentes plateformes et d’accéder à tout leur contenu débloqué d’un appareil à l’autre, plutôt que d’avoir besoin de comptes séparés sur chacun.

Respawn Entertainment

Voici tout ce que nous savons sur le potentiel de la cross-progression à venir dans Apex Legends.

Y a-t-il de la cross-progression dans Apex Legends ?

Pour l’instant, la cross-progression n’est pas disponible pour Apex Legends entre PC et Console.

Les joueurs sur PC ont la cross-progression sur la plateforme PC seule. Si vous jouez à Apex sur Origin/EA App, vous pouvez lier votre compte à votre compte Steam et transférer votre progression. De la même manière, vous pouvez transférer votre progression des générations de consoles précédentes (par exemple, de la PS4 à la PS5).

Cependant, on ne peut pas en dire autant pour la cross-progression entre la PlayStation 4/5 et la gamme de consoles Xbox, ou la Nintendo Switch. Il n’y a aucun moyen de transférer votre compte Apex Legends entre ces différentes plateformes. Cela ne joue pas en la faveur d’Apex, donc les concurrents comme Warzone et Fortnite proposent cette fonctionnalité depuis belle lurette.

C’est un défaut flagrant pour l’un des battle royales les plus populaires sur le marché. Et cela n’est pas passé inaperçu pour les développeurs.

Respawn Entertainment

Quand la cross-progression sera-t-elle sur Apex Legends ?

Que les joueurs d’Apex se rassurent, la cross-progression est bel et bien au programme pour Respawn Entertainment. Malheureusement, cette fonctionnalité prévue de longue date a été retardée.

Inscrivez-vous à notre newsletter pour recevoir les dernières actus esport, gaming et plus. E-mail S’inscrire

En effet, des déclaration du studio laissaient entendre que la cross-progression serait ajoutée en 2022, ce qui n’est de toute évidence pas arrivé.

Lors de la présentation de la Saison 15 à la presse, le Game Director Evan Nikolich a déclaré qu’ils voulaient toujours “absolument” ajouter la cross-progression, mais que c’est techniquement difficile, ce qui signifie qu’ils ne peuvent pas s’engager sur une date de sortie.

Respawn a abordé le sujet de la cross-progression à plusieurs reprises et a confirmé qu’Apex Legends aurait la cross-progression à l’avenir.

Dans une interview exclusive avec Dexerto, le Game Director d’Apex Legends, Steven Ferreira, a répondu à la fameuse question sur la cross-progression :

“Nous sommes définitivement excités à l’approche de la cross-progression. C’était plus complexe que prévu, et nous voulons nous assurer qu’elle est prête. Aussi, parce que vous n’avez qu’une seule occasion de déployer quelque chose comme ça.”

Ferreira a approfondi ce point, expliquant qu’il y a différentes manières d’implémenter la cross-progression et qu’ils “veulent l’implémenter de la meilleure façon pour nous.”

Ferreira a ajouté : “Je n’ai pas de date précise, mais c’est définitivement en cours.”

Au lancement de la Saison 17, Respawn a de nouveau réaffirmé son engagement à ajouter la cross-progression, expliquant qu’ils ont un groupe Slack où ils en discutent régulièrement. Néanmoins, ils n’ont pas fixé de date, probablement pour éviter de créer des attentes.