Un cosmétique “pay to win” d’Apex Legends offre un avantage à des Légendes délaissées

Les joueurs d’Apex Legends pensent que l’artefact Katar est “pay-to-win” car il donne désormais un avantage aux ultimes de Rampart et Vantage, les rendant plus difficiles à repérer.

Comme la plupart des jeux multijoueur de nos jours, Apex Legends est fortement axé sur les cosmétiques. En vous connectant et en vous rendant dans la boutique d’Apex, vous trouverez une vaste sélection d’objets. Les plus récents sont les artefacts d’Apex.

Tout comme les très convoités Hérédités, les artefacts sont des armes de mêlée basées sur le lore du jeu. Cependant, ils vont encore plus loin en offrant également un skin de boîte de ravitaillement personnalisable. À condition, bien sûr, d’avoir amélioré et débloqué la base, le thème, les variantes de la source d’énergie et l’émote d’activation.

Le Katar est le seul artefact que vous pouvez obtenir. Pour les joueurs qui main Rampart ou Vantage, c’est une bonne nouvelle. Malgré leurs faibles taux de sélection, le Katar leur donne un coup de pouce en rendant leurs ultimes invisibles.

En effet, en Saison 22, les joueurs ont découvert un bug qui permet à quiconque maniant le Katar avec Rampart ou Vantage de cacher leur ultime, y compris les armes et leurs lasers, les rendant ainsi impossibles à repérer.

Les joueurs n’ont pas tardé à qualifier cela de “pay-to-win”, car obtenir un Katar n’est pas bon marché. “Wow, quelle découverte, Pay 2 Win sans aucun doute“, a déclaré un joueur.

“Attendez, c’est pour ça que j’ai eu autant de coups consécutifs depuis la nouvelle saison mdr, je pensais qu’il y avait un nombre inhabituellement élevé de personnes inconscientes que je les visais“, a ajouté un autre.

“Ça explique pourquoi j’ai visé quelqu’un avec Vantage et qu’il est resté là à attendre l’impact lol,” a commenté un autre joueur.

Par le passé, Respawn a réagi rapidement aux éléments considérés comme pay-to-win. Ils ont ajusté la visée de l’arme Flatline Splash Zone lorsque cela est devenu problématique. Mais pour le Katar, il faudra attendre de voir ce que les développeurs décideront de faire.

