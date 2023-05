Comment consulter ses statistiques sur Apex Legends ?

Pour ceux qui souhaitent consulter leurs statistiques sur Apex Legends, voici comment vous pouvez accéder à vos éliminations, vos victoires et même vos performances avec chaque Légende individuellement.

Comme dans tous les battle royale, que ce soit en parties classées ou non, les joueurs d’Apex Legends s’efforcent au quotidien d’obtenir le plus de victoires possible. Néanmoins, même si se frayer un chemin jusqu’à la victoire reste bien l’objectif principal de la plupart des joueurs, pour sortir du lot beaucoup accordent une attention toute particulière à leurs statistiques, cherchant à pouvoir mettre en avant un bon ratio K/D ou des dégâts impressionnants.

Si vous souhaitez voir où vous vous situez par rapport aux autres joueurs d’Apex Legends, ou simplement garder un œil sur vos performances, voici comment consulter vos statistiques.

Vous pouvez consulter vos statistiques sur Apex Legends en cliquant sur votre pseudo sur l’écran du lobby. Au-dessus de votre Légende actuellement sélectionnée, vous pouvez passer la souris et appuyer sur votre gamertag, ce qui ouvrira un onglet de statistiques détaillées.

Vous pouvez consulter vos statistiques globales de compte, y compris le nombre de parties jouées, les victoires, les éliminations, le K/D et même votre record d’éliminations lors d’un match. Il y a même une option pour vérifier vos statistiques pour chaque saison sur le côté droit de l’écran des statistiques, y compris les statistiques concernant uniquement les parties classées.

Si vous souhaitez accéder à des statistiques plus approfondies, avec encore plus de détails sur vos performances, vous pouvez consulter le site Apex.tracker.gg.

En plus de donner accès à vos statistiques, ce tracker permet également d’avoir un aperçu du nombre de joueurs actuellement en ligne sur Steam et de garder un œil sur la méta du battle royale.

Pour accéder à vos statistiques, il vous suffit de suivre ces étapes :

Choisissez la plateforme sur laquelle vous jouez à Apex Legends

Entrez votre nom d’utilisateur pour Apex Legends, ou si vous êtes sur console, votre identifiant en ligne.

Cela fera apparaître vos statistiques de compte, que vous pourrez ensuite parcourir à votre guise

En plus de pouvoir consulter les statistiques pour chaque Légende et chaque mode de jeu, les joueurs peuvent également comparer leurs statistiques avec celles du reste de la communauté, car le site vous indiquera également le pourcentage supérieur dans lequel vous vous situez pour des statistiques spécifiques.

Gardez à l’esprit que si vous ne pouvez pas consulter les statistiques d’une Légende spécifique, le site conseille de “changer votre Légende par défaut en la Légende que vous souhaitez mettre à jour sur le site en la sélectionnant dans le menu Légendes en jeu et en vous assurant d’avoir les trackers de statistiques souhaités appliqués.”

Assurez-vous d’avoir au moins le tracker des éliminations et le badge de niveau sélectionnés. Après avoir sélectionné votre légende par défaut et les statistiques souhaitées, retournez dans le hall principal et appuyez sur le bouton “Mettre à jour” ci-dessous.