Apex Legends dispose enfin d’un mode “chill” et les joueurs l’adorent

Respawn a introduit un nouveau mode dans la Saison 22 d’Apex Legends que les joueurs adorent, car il leur permet de se détendre et de pratiquer leurs compétences sans avoir à se lancer dans une véritable partie.

Le mode, appelé Bot Royale, a été ajouté pour permettre aux nouveaux joueurs, qui découvrent encore le jeu, de tester Apex Legends face à un petit groupe d’adversaires contrôlés par l’IA. Les mêmes règles que dans le mode Battle Royale principal s’appliquent, mais avec une durée de jeu plus courte.

À la surprise générale, ce sont les joueurs vétérans qui ont le plus loué ce mode, le considérant comme une manière “chill” de jouer. Un joueur a détaillé sur Reddit comment il en avait assez de se faire “démolir” en partie normale et cherchait un moyen plus agréable de jouer à Apex sans se frustrer.

“Hier soir, j’ai vu le mode Bot Royale. Je l’ai essayé et je me suis éclaté. Pas de try-hards, sauf moi qui joue du mieux que je peux et qui gagne“, a déclaré un joueur dans un post.

Respawn Entertainment Bot Royale ne contient pas que des Pathfinders, mais aussi d’autres légendes.

L’auteur du post pensait qu’il serait vivement critiqué, mais de nombreux autres joueurs d’Apex Legends ont convenu que ce mode offrait une pause bien nécessaire dans la frénésie compétitive.

“C’est ce qui manquait le plus à Apex… un mode où l’on peut s’améliorer sans s’énerver“, a commenté un utilisateur.

Les joueurs ont également loué ce mode pour leur permettre de tester des Légendes qu’ils n’oseraient normalement pas essayer, de peur de mal performer face à de vrais adversaires.

Pour beaucoup de joueurs, le seul défaut de ce mode est sa relative facilité, et certains estiment qu’un curseur de difficulté pour rendre les coéquipiers et ennemis IA plus intelligents serait bénéfique.

“La seule partie que j’ai jouée, mes deux coéquipiers bots ont sauté dans la lave et sont morts en même temps. Ils n’ont même pas essayé de s’échapper, ils se sont juste brûlés… Je ne suis pas contre un mode plus relax avec des ennemis plus faciles, mais ce serait bien si l’on pouvait ajuster la difficulté“, a ajouté un joueur.

Globalement, les joueurs d’Apex Legends semblent apprécier la Saison 22 ainsi que son nouveau contenu, sa carte et ses modes, avec seulement quelques légères critiques.