Ce webtoon ultra populaire va être adapté en anime, et ça va être un banger

Le célèbre webtoon True Beauty est devenu immensément populaire après sa version K-drama en live-action diffusée en 2021. Mais la série n’a pas fini d’explorer les formats, puisqu’elle va cette fois être adaptée en anime.

Le genre romance a toujours attiré la majorité des lecteurs de webtoons, et il semble que l’industrie de l’anime ait de grands projets pour surfer sur cette tendance. Récemment, il a été confirmé que le célèbre webtoon et K-drama True Beauty va être adapté en une série d’animation coréenne.

True Beauty parle d’une jeune fille qui modifie ses traits uniquement à l’aide du maquillage, après avoir décidé qu’elle en avait assez d’être humiliée pour son apparence jugée peu attrayante par la société. La série a commencé dans le format du webtoon en 2018 et a très vite impressionné les fans de K-drama en 2021 avec son adaptation à l’écran.

Loin de se contenter de parler d’une histoire de coeur, il y est aussi question de la valeur qu’on donne aux personnes en fonction de leur apparence : forcément, le sujet a touché son public en plein coeur. Et le coeur du public va à nouveau être chamboulé, puisque la série va aborder le sujet sous le format de l’animation. On vous dit tout ce qu’on sait sur l’anime True Beauty.

L’adaptation en anime du webtoon True Beauty obtient une fenêtre de sortie

Lors du panel Crunchyroll Anime NYC 2023, il a été annoncé que l’adaptation en anime de True Beauty est déjà lancée et sera sur nos écrans en 2024. En outre, une première image mettant en vedette les protagonistes principaux a été présentée. L’affiche offre un aperçu du style artistique de la série, produite par un studio coréen.

En effet, l’adaptation en anime tant attendue de la série populaire est produite par le Studio N, filiale coréenne de la société Webtoon (qui détient les droits du manhwa) et Cocktail Media. Quant à sa diffusion en France, c’est Crunchyroll qui s’en chargera.

Intrigue de True Beauty : de quoi parlera la série ?

Peu de détail ont été révélés pour le moment, mais Crunchyroll s’est fendu de quelques explications, notamment sur l’intrigue :

“L’histoire d’une lycéenne harcelée à cause de son apparence et qui va, grâce à la maîtrise de l’art du maquillage, rivaliser avec les plus belles filles de son entourage !“

Plus précisément, Jugyeong est une jeune fille mal dans sa peau. Fatiguée de devoir subir les remarques des autres sur son physique, elle trouve un refuge dans le maquillage et découvre qu’elle peut se transfigurer avec différentes techniques sans recourir à la chirurgie. Sa vie prend alors un nouveau tournant : elle change de lycée, se maquille tous les jours, se retrouve candidate à un concours de beauté et croise la route de plusieurs autres personnages à l’histoire aussi complexe que la sienne.

Pour le moment, True Beauty est prévu pour une diffusion en 2024 sur Crunchyroll. En attendant, il reste toujours le K-drama sur Viki et le manhwa, disponible sur l’application Webtoon.