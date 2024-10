L’anime Uzumaki “saboté” : la triste explication derrière la baisse de qualité de l’épisode 2

Une chute soudaine de la qualité dès l’épisode 2 d’Uzumaki a été pointée du doigt par les spectateurs : le producteur donne son explication.

L’adaptation d’un des mangas du maître de l’horreur Junji Itō était attendue depuis longtemps par les spectateurs : il avait été annoncé il y a cinq ans, faisant monter la tension jusqu’à sa diffusion sur petit écran, sur Max en France. Aux commandes de l’œuvre, on avait un casting rassurant avec la présence d’Adult Swim qui assurait le côté adulte de la série, et le studio Production I.G (Terminator Zero, Kaiju No. 8) pour superviser l’animation. Et pourtant, dès l’épisode 2, le public a noté une baisse aussi soudaine que drastique de la qualité de l’anime. La surprise a été telle sur les réseaux sociaux que le producteur exécutif a décidé d’intervenir.

La série reprend l’histoire du manga Spirale, dans lequel les habitants d’une ville de campagne deviennent fascinés par les étranges circonvolutions qui s’incrustent dans les objets du quotidien et les paysages. Les tourbillons finissent par devenir envahissants, et sont surtout meurtriers. Mais il peut parfois être difficile de trembler de bout en bout d’un épisode quand l’animation fait cruellement défaut.

Après un pilote prometteur, l’épisode 2 a été pointé du doigt pour une baisse surprenante de sa qualité : des personnages faisant presque du surplace, une animation floue et lente au milieu de raccourcis scénaristiques qui passent mal ou encore des déplacements saccadés en plein climax horrifique, le visionnage s’avère laborieux.

“Épisode 1 vs Épisode 2 d’Uzumaki… c’est irréel je suis dégoûté. / Pourquoi ils nous détestent.“

Et pour Jason DeMarco, producteur exécutif d’Uzumaki, une telle situation est dûe à un sabotage, comme il l’a expliqué dans des messages supprimés depuis sur BlueSky. “On nous a mis dans une situation difficile,” explique le producteur, avant de préciser : “Les options étaient A) ne pas terminer et ne rien diffuser en acceptant l’idée que l’anime est perdu, B) terminer uniquement l’épisode 1 et le diffuser en laissant l’anime inachevé, ou C) diffuser les quatre épisodes, malgré leurs défauts. Par respect pour le travail déjà accompli, nous avons choisi l’option C.“

Si Jason DeMarco refuse de désigner un responsable, il affirme qu’il y a toutefois “quelqu’un de clairement en faute dans cette affaire.” Il déclare : “Nous avons tous dû faire de notre mieux quand les choses ont implosé. Peut-être que d’autres auraient fait des choix différents. Nous avons fait du mieux que nous pouvions avec ce que nous avions.“

“Beaucoup de gens ont travaillé très dur sur cette série, et je refusais que les actions d’une ou deux personnes seulement puissent être la raison pour laquelle elle ne verrait jamais le jour.”

La toile s’est très vite agitée suite à la diffusion de l’épisode 2 d’Uzumaki, entre memes et critiques sur les réseaux sociaux. Et il y a de grandes chances que les choses n’aillent pas en s’améliorant avec les deux derniers épisodes de l’anime, à en croire les commentaires de Jason DeMarco.

Il faudra toutefois attendre leur sortie pour se faire un véritable avis. Mais en attendant, il reste les autres séries du programme bien rempli des animes d’automne 2024.