Tower of God : l’annonce de la partie 2 de la saison 2 relance la hype grâce à un point précis

La saison 2 de Tower of God a été divisée en plusieurs parties, et la deuxième arrive dans tout juste un mois : son annonce a réussi à relancer la hype du public de la série.

Après quatre ans d’attente, la saison 2 de Tower of God est arrivée cet été mais a reçu un accueil plutôt mitigé. La première saison avait pourtant élevé l’anime jusqu’à la catégorie des meilleures séries du moment, mais divers problèmes, notamment une animation décevante et des sous-titres pas toujours convaincants, ont depuis laissé un goût amer aux spectateurs.

Malgré tout, la saison 2 reste découpée en deux cours : le premier est censé s’arrêter à l’épisode 13 en septembre, tandis que le deuxième cour, qui reprendra l’arc Bataille de l’Atelier, est attendu pour le 6 octobre 2024 sur Crunchyroll. Et après les déboires des premiers épisodes, on aurait pu s’attendre à ce que quelques fans fassent part d’un manque d’engouement à l’annonce d’une nouvelle partie sur les réseaux sociaux… sauf que la série a eu une excellente idée : s’offrir la participation d’un groupe de musique particulièrement apprécié pour les opening et ending de la suite, à savoir Stray Kids.

Face à l’annonce, le sentiment de déception a été balayé par un enthousiasme débordant, et certains se disent même soulagés de ne pas avoir à prendre son mal en patience pour la suite de Tower of God : “Oooh moi qui pensait devoir attendre des mois pour la suite” se rassure ainsi un fan, tandis qu’un deuxième exulte de joie : “ON EST TELLEMENT DE RETOUR !!!!! MES DEUX MONDES QUI ENTRENT EN COLLISION UNE FOIS DE PLUS ! MON MANHWA PRÉFÉRÉ AVEC MON GROUPE PRÉFÉRÉ !“

Certains continuent malgré tout d’exprimer des réserves : “Je comprends mieux, donc tout le budget a été consacré aux trailers, aux chansons et aux premiers épisodes de chaque cour…” grogne ainsi un internaute frustré par la qualité de la saison 2, tandis qu’un autre apprécie la participation du groupe tout en prévenant : “Nous n’avons pas seulement besoin du retour de Stray Kids, mais aussi de l’incroyable animation de la saison 1. PITIÉ !!!“

Le premier cour de la saison 2 de Tower of God n’est pas terminé : vous pouvez suivre le calendrier de sortie des épisodes pour ne rien manquer. Et si l’histoire de Baam ne vous suffit plus, vous pouvez aussi jeter un coup d’œil à la programmation d’automne 2024 pour les animes, ou retourner voir les meilleures séries de l’été 2024.

